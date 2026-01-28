Можно ли оставлять обогреватель включенным на ночь: ответ эксперта

Во время холодов многие люди прибегают к портативным обогревателям, чтобы быстро согреть комнату или спальню. Эти компактные устройства действительно эффективны для локального обогрева и помогают сэкономить на центральном отоплении.

Однако их использование, особенно ночью, связано с серьезными угрозами для здоровья и имущества. Эксперты отмечают, что риск пожара и электрических аварий значительно возрастает именно во время сна, когда человек не может оперативно отреагировать на проблему.

По словам специалистов, большинство инцидентов случается не из-за поломки самого прибора, а из-за неправильного размещения или подключения. Поэтому важно знать основные опасности и правила безопасной эксплуатации.

Почему не стоит оставлять обогреватель работать всю ночь

Специалисты по пожарной безопасности, в частности Пол Кристофи из FC Fire Prevention, объясняют, что ночное использование обогревателя создает высокий риск из-за отсутствия надзора. Устройство потребляет много электроэнергии, и любая неисправность может остаться незамеченной до утра.

Среди самых распространенных проблем – случайное опрокидывание обогревателя, нахождение рядом легковоспламеняющихся материалов (одеяла, одежда, шторы) или повреждение кабеля питания. Когда человек спит, вероятность вовремя заметить дым, запах горения или искры резко падает, что делает ситуацию гораздо опаснее по сравнению с дневным использованием.

Чем опасны обогреватели на ночь

Чаще всего пожары возникают не из-за дефекта самого обогревателя, а из-за проблем с электросетью. Перегрев розетки, ослабленные контакты, частичное плавление или искрение в штекере – типичные случаи, с которыми сталкиваются специалисты. Особенно рискованно использовать удлинители или розетки с несколькими приборами, ведь они не рассчитаны на длительную высокую нагрузку.

Эксперты настоятельно рекомендуют подключать обогреватель исключительно непосредственно к надежной стационарной розетке с плотным контактом, без всяких переходников.

Какой обогреватель можно оставлять на ночь

Если избежать использования обогревателя невозможно (например, из-за слабого центрального отопления), выбирайте современные модели со встроенной защитой от опрокидывания и автоматическим отключением при перегреве.

Размещайте прибор на ровной твердой поверхности, вдали от легковоспламеняющихся предметов – не менее чем на расстоянии метра.

Никогда не прокладывайте кабель под ковром или мебелью, чтобы избежать перегрева и повреждения изоляции.

Перед сном обязательно проверьте исправность всех дымовых извещателей в доме и убедитесь, что батареи в них свежие – это может спасти жизнь в случае пожара.

Вместо портативного обогревателя рассмотрите другие способы сохранить тепло: электрические одеяла или пледы с сертифицированной защитой, качественное утепление окон и дверей, теплую одежду для сна.

Во многих случаях достаточно просто подогреть комнату вечером, а затем выключить прибор. Такой подход значительно снижает риски и позволяет спокойно отдыхать всю ночь.

