Можно ли класть в аэрогриль пищу в фольге

Вопрос безопасности использования аэрогриля до сих пор вызывает споры. Особенно часто хозяева сомневаются, можно ли класть еду в аэрогриль в фольге. С одной стороны, фольга удобна – она упрощает уборку и сохраняет сочность блюд.

С другой – неправильное использование может навредить технике или повлиять на качество приготовления. Эксперты объяснили, когда фольга в аэрогриле допустима, а когда от нее лучше отказаться.

Когда фольгу использовать можно

Фольга – привычный кухонный материал, но в аэрогриле ее можно использовать не всегда и не во всех моделях. Основная причина ограничений заключается в принципе работы прибора: горячий воздух должен свободно циркулировать вокруг пищи. Если фольга блокирует воздушные потоки или вентиляционные отверстия, это приводит к неравномерному приготовлению и даже риску перегрева.

Во многих моделях аэрогрилей фольга разрешена при определенных условиях:

она должна быть плотно зафиксирована и не подниматься потоком воздуха;

фольга не должна закрывать отверстия корзины, вентилятор или нагревательные элементы;

лучше класть ее на дно корзины или на поддон, а не заворачивать всю конструкцию.

В таких случаях фольга помогает собрать жир и сок, упрощая мытье прибора после готовки.

Когда фольга под запретом

Некоторые производители прямо не рекомендуют использовать алюминиевую фольгу в настольных аэрогрилях. Причины серьезные:

нарушение циркуляции воздуха;

неравномерное пропекание пищи;

возможный перегрев прибора, что теоретически может привести к опасным ситуациям.

Самое безопасное правило – ориентироваться на инструкцию именно вашей модели. Аэрогрили спроектированы так, чтобы работать без дополнительных материалов: жир и жидкость стекают в поддон, а пища равномерно пропекается потоками горячего воздуха. Немного дополнительной уборки после готовки – значительно лучший вариант, чем риск для техники.

А как насчет духовок с функцией аэрогриля

В духовках со встроенным режимом аэрогриля фольга обычно допускается, ведь вентиляторы там расположены иначе, не непосредственно над едой. Главное – хорошо закрепить фольгу, использовать ее только на противне или форме и оставлять пространство для циркуляции воздуха.

