Мощный взрыв килоновой образовал золото и платину, которые в 1000 раз тяжелее Земли

Международная группа ученых исследовала чрезвычайно мощную гамма-вспышку, вызванную столкновением нейронных звезд, или нейронной звезды и черной дыры. В результате взрыва были образованы золота и платина, приблизительная масса которых в 1 000 раз превышает массу Земли.

Видео дня

Об исследовании ученые рассказали в статье для журнала Nature Astronomy. Сама гамма-вспышка, получившая название GRB 211211A, была обнаружена еще в декабре 2021 года обсерваторией NASA имени Нила Геррелса Свифта и космическим гамма-телескопом имени Ферми.

Гамма-всплеск GRB 211211A, обнаруженный в соседней галактике, длился примерно минуту – это относительно длительный взрыв, который обычно свидетельствует о том, что сверхмассивная звезда коллапсировала и превратилась в сверхновую. Но наблюдения ученых обнаружили избыток инфракрасного света и, в отличие от классической сверхновой, это событие было гораздо слабее и быстрее угасало. Так что исследователи поняли, что происходит что-то другое.

Проведенный анализ обнаружил, что инфракрасный свет, обнаруженный во вспышке, происходит от килоновой. Это редкое космическое событие, которое, как считается, происходит при столкновении нейтронных звезд или нейтронной звезды и черной дыры.

В результате таких взрывов образуются тяжелые элементы, такие как золото и платина, разлетающиеся в космос.

При этом обычные гамма-вспышки, связанные с килоновыми, продолжаются менее двух секунд, в то время как эта длилась около минуты.

"Мы обнаружили, что это одно событие привело к образованию очень тяжелых элементов, масса которых примерно в 1000 раз превышает массу Земли. Это подтверждает идею о том, что эти килоны являются главными фабриками золота во Вселенной", – рассказал доцент Бирмингемского университета, доктор Мэтт Николл.

Килонова, порожденная GRB 211211A, является самой близкой из тех, что были открыты без гравитационных волн. Ее удаленность от нас всего на 1 миллиард световых лет дала ученым возможность изучить свойства слияния в беспрецедентных деталях.

"Это был замечательный GRB. Мы не ожидаем, что слияния будут продолжаться более двух секунд. Но это слияние каким-то образом питало струю (гамма-вспышки) почти целую минуту. Возможно, такое поведение можно объяснить долгоживущей нейтронной звездой, но мы не можем исключить, что то, что мы видели, было разрывом нейтронной звезды черной дырой", – цитирует доцента Бирмингемского университета доктора Бенджамина Гомперца издания SciTechDaily.

По его словам, изучение большего количества таких событий поможет определить, какой ответ правильный, а детальная информация, полученная от GRB 211211A, будет "бесценной для этой интерпретации".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в космосе произошел "идеальный" взрыв, не имеющий смысла и противоречащий законам физики.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.