Microsoft впервые за 30 лет внесет изменения в клавиатуру: что появится на месте кнопки Windows. Видео

Многонациональная компания Microsoft впервые за 30 лет внесет изменения в клавиатуру ПК. Вместо клавиши Windows там появится кнопка для запуска ИИ-помощника Copilot собственной разработки.

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Об этом сообщил вице-президент и директор по маркетингу Юсуф Мехди, говорится на сайте компании. Он отметил, что такое нововведение позволит людям легче участвовать в трансформации искусственного интеллекта.

Copilot – это инструмент искусственного интеллекта от Microsoft. Он помогает пользователям в поиске, написании электронной почты и создании изображений и базируется на модели GPT-4 от OpenAI.

Ожидается, что обновленная клавиатура появится на новых компьютерах с Windows 11 с февраля 2024 года.

Напомним, ранее в Минцифре сообщили, что Microsoft еще на год – до конца 2024 – продолжил предоставление бесплатных услуг в Украине. Воспользоваться ими могут украинские государственные учреждения. Кроме того, корпорация оказывает госучреждениям техническую поддержку и оборудование.

Глава ведомства отметил, что все это существенно поможет в цифровизации госучреждений и защите данных.

Как сообщал OBOZ.UA, летом 2023 года корпорация Microsoft сообщила российским корпоративным клиентам о прекращении сотрудничества. В ответ МИД России заявил, что американская компания "запятнала себя антироссийской риторикой" и вообще вредит РФ.

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