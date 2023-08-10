Microsoft отказалась работать в РФ, а власти России в ответ наговорили гадостей про корпорацию

Американская корпорация Microsoft сообщила российским корпоративным клиентам, что с 30 сентября не будет продлевать им лицензии на свои продукты и решения. Как отмечают в самой РФ, это затронет 70-90% российских юрлиц, ведь в своей работе они используют именно продукцию Microsoft. В то же время, в МИД России уже заявили, что американская компания "запятнала себя антироссийской риторикой" и вообще вредит РФ.

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Впрочем, окончательно работать с российскими компаниями Microsoft 30 сентября не прекратит. Как сообщают росСМИ, уже приобретенные лицензии на продукты и решения продолжат функционировать до конца их срока действия.

"Microsoft больше не может получать денежные переводы за подписки на счёт местного банка. В связи с этим корпорация уведомляет вас, что после 30 сентября 2023 года вы больше не сможете продлевать существующие подписки", – говорится в письме, разосланном Microsoft российским корпоративным клиентам.

В самой же корпорации заявили росСМИ, что действуют "в соответствии с санкциями со стороны Евросоюза, Великобритании и США". А потому приостанавливают:

запуск новых продуктов;

продажу сервисов;

"многие другие аспекты своей деятельности в России".

У россиян будут проблемы

Российские аналитики признают: решение Microsoft больно ударит по юрлицам РФ. По их словам, "бесшовно" перейти на местные аналоги не получится, ведь придется:

пользователям – привыкать к новым интерфейсам приложений и ОС и перестраивать бизнес-процессы;

IT-специалистам – собирать новую параллельную инфраструктуру из российских решений.

Что сказали в России

В РФ уже отреагировали на решение Microsoft – ожидаемо, агрессивно и с кучей обвинений. В частности, местном МИД заявили, что корпорация вредит России.

"Microsoft – одна из компаний, которые запятнали себя не только антироссийской риторикой, но и конкретными шагами во вред нашему государств. С самого начала [войны] эта корпорация оказывает разнообразную поддержку киевскому режиму под предлогом укрепления его киберобороны. Более того, она регулярно обвиняет Россию в организации компьютерных атак на украинские ресурсы", – сказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в 2022 году в России значительно выросло число пиратских загрузок продуктовMicrosoft – прежде всего Windows и Office. Только 1 ноября через торренты было осуществлено 174 тыс. скачиваний – что на 24,4 тыс. больше, чем в тот же день в 2021 году.

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