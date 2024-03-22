Лунное затмение в марте: точное время, дата и где можно увидеть

Весенний коридор затемнений начнется 25 марта. Лунное и солнечное затмение связано между собой: солнечное затмение может произойти только тогда, когда Луна находится в узле своей орбиты, а узлами называют две точки, где путь Луны на небе пересекает путь Солнца. Это космическое явление увлекало и ужасало человечество на протяжении всей истории, и ученые пытались отслеживать небесные движения, чтобы предсказать затемнение.

Астрономы говорят, что в момент глубочайшей фазы полутень достигнет 95,8% лунного диска. Издание National Geographic рассказало, когда и где можно будет увидеть мартовское затмение.

Лунные затмения происходят примерно дважды в год, когда Солнце, Земля и Луна выравниваются так, что Луна попадает в тень Земли. Есть три вида лунных затмений: полное затемнение или "кровавые луны", частичное и полутень.

Полутеневое лунное затмение состоится 25 марта, а частичное лунное затмение – 17 сентября. Первое будет едва заметным, когда Луна будет переходить только во внешнюю, более слабую тень Земли.

Астрономы говорят, что полутеневые затмения часто не видны невооруженным глазом, но в марте тень Земли будет покрывать 95% поверхности Луны, поэтому шансы стать свидетелем этого события достаточно велики.

Орбита Луны вокруг Земли немного наклонена, и спутник проходит через конусообразную тень планеты лишь в определенное время. Из-за этого наклона каждое затмение можно увидеть в разный период и из разных мест на Земле. Однако астрономы заметили, что лунные затемнения следуют по длительной схеме, которая называется циклом Сароса, и любые два затемнения, разделенные одним циклом, имеют подобные особенности в течение времени.

Не каждое лунное затмение полностью закрывает лунный диск. Во время полутеневого затемнения Луна полностью или частично проходит сквозь более яркую часть земной тени, и мы видим очень незначительный эффект.

Континенты Северной и Южной Америки находятся в самом лучшем положении, чтобы увидеть весеннее лунное затмение. В Украине и на территории Западной Европы затемнение, к сожалению, наблюдать не удастся.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что нельзя делать во время лунного затмения и как выйти из-под влияния коридора.

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