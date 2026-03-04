Компания OpenAI обновила ChatGPT моделью GPT-5.3 Instant: что изменилось

Компания OpenAI обновила сервис ChatGPT, запустив модель GPT-5.3 Instant для всех пользователей. В компании заявили, что новая версия стала более точной и менее "неудобной" в ежедневном общении.

В официальном канале X разработчики написали: "GPT-5.3 Instant в ChatGPT теперь доступен для всех. Более точный, менее неудобный". На сайте OpenAI уточнили, что обновление касается самой популярной модели сервиса и сосредоточено на качестве повседневных разговоров.

В компании отметили: "GPT 5.3 Instant предоставляет более точные ответы, богатые и лучше контекстуализированные результаты при поиске в Интернете, а также уменьшает количество "тупиков", оговорок и чрезмерно декларативных формулировок".

Контекст изменений

Разработчики объяснили, что сделали акцент на трех вещах:

тон общения;

уместность ответов;

линность разговора.

По их словам, именно эти нюансы пользователи чувствуют ежедневно, даже если они не отображаются в стандартных бенчмарках. "Подобные нюансы не всегда отображаются в бенчмарках, но они определяют, кажется ChatGPT полезным или вызывает раздражение", – говорится в сообщении.

Компания также заявила, что модель лучше держит фокус и реже "уходит в сторону" во время ответа. Иногда это действительно было заметно, особенно в длинных диалогах, но теперь, как утверждают разработчики, таких случаев должно стать меньше.

Ключевые показатели

Самое важное в обновлении – уменьшение количества ошибок и так называемых "галлюцинаций". По внутренним оценкам OpenAI:

частота галлюцинаций при работе с веб-поиском снизилась на 26,8%;

при ответах на основе внутренних знаний – на 19,7%;

в случаях ошибок, которые ранее отмечали пользователи, показатели снизились на 22,5% и 9,6% соответственно.

Кроме этого, разработчики сообщили, что уменьшили количество безосновательных отказов в ответах и "приглушили" поучительный тон. Модель, как указано, теперь не переходит к морализаторству, если пользователь задает обычный вопрос по существу.

Отдельно подчеркивается улучшение работы с веб-поиском. Интеграция найденной информации стала более точной, а расхождения между источником и финальным текстом – более редкими.

