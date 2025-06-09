УкраїнськаУКР
русскийРУС

Комбинации клавиш на ноутбуке, которые облегчат работу: об этом знают не все

Ольга Ганюкова
Техно Oboz
1 минута
750
Комбинации клавиш на ноутбуке, которые облегчат работу: об этом знают не все

Ежедневная работа за ноутбуком может быть значительно быстрее и удобнее, если знать несколько простых, но очень полезных комбинаций клавиш. Эти "горячие клавиши" помогут вам меньше тянуться к мыши и работать эффективнее.

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает о самых полезных для пользователей Windows и macOS. Они значительно сэкономят ваше время.

Подборка "горячих клавиш"

Для Windows:

  • Ctrl+C - копировать
  • Ctrl+V - вставить
  • Ctrl+X - вырезать
  • Ctrl + Z - отменить действие
  • Ctrl+Y - повторить действие
  • Ctrl + A - выделить все
  • Alt + Tab - переключение между открытыми окнами
  • Win + D - свернуть или развернуть все окна (перейти на рабочий стол)
  • Win + E - открыть Проводник
  • Win + L - заблокировать компьютер
  • Ctrl + Shift + Esc - открыть Диспетчер задач
  • Win + V - менеджер буфера обмена (работает, если включен)
  • Ctrl+T - открыть новую вкладку в браузере
  • Ctrl + W - закрыть текущую вкладку
  • Alt + F4 - закрыть активное окно или программу
  • Win + → / ← - закрепить окно вправо или влево
  • Win + ↑ / ↓ - развернуть или свернуть окно
Комбинации клавиш на ноутбуке, которые облегчат работу: об этом знают не все

Для macOS:

  • Command (⌘) + C - копировать
  • Command + V - вставить
  • Command + X - вырезать
  • Command + Z - отменить действие
  • Command + Shift + Z - повторить действие
  • Command + A - выделить все
  • Command + Tab - переключение между открытыми программами
  • Command + Space - поиск через Spotlight
  • Control + Command + Q - заблокировать Mac
  • Command + W - закрыть активную вкладку или окно
  • Command + Q - полностью закрыть программу
  • Command + T - открыть новую вкладку в браузере
  • Command + Shift + 3 - сделать скриншот всего экрана
  • Command + Shift + 4 - сделать скриншот выбранной области

Не надо знать все комбинации - достаточно выучить хотя бы 10-15 самых употребляемых. Это существенно облегчит ежедневную работу, ускорит выполнение задач и уменьшит потребность в мышке.

Ранее OBOZ.UA писал о пяти ошибках, которые "убивают" ноутбук.