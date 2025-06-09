Комбинации клавиш на ноутбуке, которые облегчат работу: об этом знают не все

Ежедневная работа за ноутбуком может быть значительно быстрее и удобнее, если знать несколько простых, но очень полезных комбинаций клавиш. Эти "горячие клавиши" помогут вам меньше тянуться к мыши и работать эффективнее.

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OBOZ.UA рассказывает о самых полезных для пользователей Windows и macOS. Они значительно сэкономят ваше время.

Подборка "горячих клавиш"

Для Windows:

Ctrl+C - копировать

Ctrl+V - вставить

Ctrl+X - вырезать

Ctrl + Z - отменить действие

Ctrl+Y - повторить действие

Ctrl + A - выделить все

Alt + Tab - переключение между открытыми окнами

Win + D - свернуть или развернуть все окна (перейти на рабочий стол)

Win + E - открыть Проводник

Win + L - заблокировать компьютер

Ctrl + Shift + Esc - открыть Диспетчер задач

Win + V - менеджер буфера обмена (работает, если включен)

Ctrl+T - открыть новую вкладку в браузере

Ctrl + W - закрыть текущую вкладку

Alt + F4 - закрыть активное окно или программу

Win + → / ← - закрепить окно вправо или влево

Win + ↑ / ↓ - развернуть или свернуть окно

Для macOS:

Command (⌘) + C - копировать

Command + V - вставить

Command + X - вырезать

Command + Z - отменить действие

Command + Shift + Z - повторить действие

Command + A - выделить все

Command + Tab - переключение между открытыми программами

Command + Space - поиск через Spotlight

Control + Command + Q - заблокировать Mac

Command + W - закрыть активную вкладку или окно

Command + Q - полностью закрыть программу

Command + T - открыть новую вкладку в браузере

Command + Shift + 3 - сделать скриншот всего экрана

Command + Shift + 4 - сделать скриншот выбранной области

Не надо знать все комбинации - достаточно выучить хотя бы 10-15 самых употребляемых. Это существенно облегчит ежедневную работу, ускорит выполнение задач и уменьшит потребность в мышке.

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