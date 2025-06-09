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Комбинации клавиш на ноутбуке, которые облегчат работу: об этом знают не все
Ежедневная работа за ноутбуком может быть значительно быстрее и удобнее, если знать несколько простых, но очень полезных комбинаций клавиш. Эти "горячие клавиши" помогут вам меньше тянуться к мыши и работать эффективнее.
OBOZ.UA рассказывает о самых полезных для пользователей Windows и macOS. Они значительно сэкономят ваше время.
Подборка "горячих клавиш"
Для Windows:
- Ctrl+C - копировать
- Ctrl+V - вставить
- Ctrl+X - вырезать
- Ctrl + Z - отменить действие
- Ctrl+Y - повторить действие
- Ctrl + A - выделить все
- Alt + Tab - переключение между открытыми окнами
- Win + D - свернуть или развернуть все окна (перейти на рабочий стол)
- Win + E - открыть Проводник
- Win + L - заблокировать компьютер
- Ctrl + Shift + Esc - открыть Диспетчер задач
- Win + V - менеджер буфера обмена (работает, если включен)
- Ctrl+T - открыть новую вкладку в браузере
- Ctrl + W - закрыть текущую вкладку
- Alt + F4 - закрыть активное окно или программу
- Win + → / ← - закрепить окно вправо или влево
- Win + ↑ / ↓ - развернуть или свернуть окно
Для macOS:
- Command (⌘) + C - копировать
- Command + V - вставить
- Command + X - вырезать
- Command + Z - отменить действие
- Command + Shift + Z - повторить действие
- Command + A - выделить все
- Command + Tab - переключение между открытыми программами
- Command + Space - поиск через Spotlight
- Control + Command + Q - заблокировать Mac
- Command + W - закрыть активную вкладку или окно
- Command + Q - полностью закрыть программу
- Command + T - открыть новую вкладку в браузере
- Command + Shift + 3 - сделать скриншот всего экрана
- Command + Shift + 4 - сделать скриншот выбранной области
Не надо знать все комбинации - достаточно выучить хотя бы 10-15 самых употребляемых. Это существенно облегчит ежедневную работу, ускорит выполнение задач и уменьшит потребность в мышке.
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