Когда обязательно надо выключать телефон на Android: вы могли этого не знать

Пользователи иногда постоянно держат смартфон включенным, даже не задумываясь, нуждается ли устройство в периодическом выключении. Хотя современные Android-смартфоны созданы для длительной непрерывной работы, иногда полное выключение все же необходимо.

Это помогает устранить мелкие системные ошибки, стабилизировать работу сети и уменьшить нагрузку на оперативную память. Особенно это актуально для бюджетных моделей, которые имеют ограниченные ресурсы. Кроме того, специалисты советуют выключать телефон перед длительным хранением, чтобы избежать проблем с батареей и защитить личные данные, отмечает SlashGear.

Почему Android-смартфон стоит периодически перезагружать

Операционная система Android постоянно запускает различные процессы в фоновом режиме и сохраняет их в оперативной памяти. Это позволяет быстрее открывать приложения и обеспечивает плавную работу устройства. Однако со временем часть процессов может работать некорректно, что приводит к замедлению системы, зависаниям или быстрой разрядке батареи.

В таких случаях обычная перезагрузка часто становится самым простым способом восстановить стабильную работу смартфона. После выключения и повторного запуска система очищает оперативную память и заново запускает необходимые службы. Это может помочь устранить мелкие сбои, проблемы со связью или нестабильную работу Wi-Fi и мобильного интернета.

Специалисты рекомендуют полностью перезагружать Android-устройство хотя бы раз в неделю. Такой совет поддерживают и эксперты по кибербезопасности, ведь перезапуск способен снизить риск отдельных кибератак и эксплуатации уязвимостей системы.

Когда телефон нужно выключать обязательно

Одной из важнейших ситуаций для полного отключения смартфона является его длительное хранение без использования. Если оставить устройство включенным на несколько недель или месяцев, батарея может полностью разрядиться. Это негативно влияет на ее состояние и в отдельных случаях даже приводит к потере способности заряжаться.

Чтобы избежать повреждения аккумулятора, перед хранением телефон советуют зарядить примерно до 50%, после чего полностью выключить. Также специалисты рекомендуют периодически проверять устройство и раз в несколько месяцев снова подзаряжать батарею до этого уровня. Постоянное подключение смартфона к зарядке во время хранения тоже нежелательно, поскольку это может ускорить износ аккумулятора или вызвать вздутие батареи.

Кроме технических причин, выключение старого или неиспользуемого смартфона важно и для цифровой безопасности. Устройства без регулярных обновлений остаются уязвимыми к киберугрозам, а сохраненные фото, сообщения и документы могут стать целью для злоумышленников. Полностью выключенный телефон значительно усложняет возможность удаленного доступа к личным данным.

