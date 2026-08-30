Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии: список

Мы не всегда можем точно определить, сколько электроэнергии потребляем ежедневно. В квартире или доме постоянно работают десятки приборов: одни включаются на несколько минут, другие – находятся в рабочем режиме круглосуточно. Поэтому стоит ориентироваться на характеристики самой бытовой техники.

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Обычно, когда речь заходит об экономии электроэнергии, в первую очередь вспоминают об освещении и светодиодных лампах. Но свет – далеко не главный потребитель энергии в доме. Есть немало техники, которую мы включаем почти автоматически и даже не задумываемся, сколько энергии она потребляет. Отсюда и знакомый вопрос: "Откуда такие счета, если я почти ничего не включаю?". На самом деле ответ часто кроется именно в обычной бытовой технике. Какие именно приборы потребляют больше всего, рассказал блог "5 ватт".

Кондиционеры и обогреватели

Первое место в таких списках всегда занимает климатическая техника. Кондиционер летом, обогреватель зимой – оба прибора работают для того, чтобы температура в доме оставалась комфортной, но за это приходится платить электроэнергией.

Сократить расходы помогают программируемые термостаты: они будут поддерживать нужную температуру там, где вы действительно находитесь, а не во всем доме без исключения. Стоит также выбирать энергоэффективные кондиционеры и обогреватели с современными термореле. Автоматика в этом случае работает точнее, чем человек, который постоянно включает и выключает прибор вручную.

Водонагреватели и бойлеры

Бойлер тоже может значительно увеличить потребление электроэнергии. Он регулярно нагревает воду для душа, мытья посуды и других бытовых нужд, а затем поддерживает ее температуру.

Чтобы уменьшить потери, стоит позаботиться о хорошей теплоизоляции бака и не устанавливать без необходимости максимальную температуру. Экономить помогает и обычная бытовая привычка – не использовать больше горячей воды, чем действительно нужно. То же самое касается стирки: низкотемпературные режимы требуют меньше энергии.

Холодильники и морозильные камеры

Холодильник имеет одно принципиальное отличие от большинства бытовой техники – его никто не выключает на ночь. Он работает круглосуточно, поэтому даже умеренное потребление в течение дня постепенно превращается в значительную цифру за месяц.

Чтобы холодильник не тратил лишнюю электроэнергию, стоит выбирать энергоэффективные модели, вовремя удалять наледь и не ставить прибор возле батареи, плиты или другого источника тепла. Важно также не забивать его продуктами беспорядочно: нормальная циркуляция холодного воздуха помогает поддерживать нужную температуру без лишней работы компрессора.

Электрочайник и утюг

Если холодильник отличается продолжительностью работы, то чайник и утюг – мощностью. Оба прибора используются недолго: электрочайник обычно работает около 5-7 минут, а утюг – от 5 минут до получаса. Однако нагревательные элементы внутри них потребляют очень много электроэнергии.

Для сравнения: час работы утюга по расходу электроэнергии может быть примерно эквивалентен почти суток работы холодильника в обычном режиме.

Духовки и плиты

Электрическая плита или духовка также относятся к числу мощных потребителей. Здесь экономия начинается ещё с выбора техники: если готовить приходится часто и много, стоит обратить внимание на модели с высоким классом энергоэффективности.

При приготовлении пищи тоже есть простые способы не тратить лишнее. Крышка на кастрюле или сковороде помогает быстрее нагреть пищу и сокращает время работы плиты. А для разогрева готовых блюд лучше использовать микроволновую печь – обычно она тратит на это меньше энергии, чем при полноценном нагреве духовки или плиты. В микроволновой печи, кстати, можно готовить и немало простых блюд, что также может быть выгоднее с точки зрения потребления электроэнергии.

Пылесос, блендер и другая техника с двигателями

Эти приборы не работают круглосуточно, но при включении могут потреблять немало электроэнергии. Особенно это касается пылесоса. Возможно, вы даже замечали, как в момент его запуска на секунду меняется яркость света. Так проявляется высокий пусковой ток двигателя.

Сам пылесос – довольно мощный прибор. За час уборки он может потратить столько электроэнергии, сколько современный большой телевизор не израсходует даже за сутки. В то же время производители уже давно работают над более экономичными двигателями: некоторые современные модели пылесосов могут обеспечивать такой же уровень всасывания, потребляя примерно в три раза меньше энергии.

Стиральные и сушильные машины

Стирка стала настолько привычной частью быта, что о её энергозатратах мы часто вообще не задумываемся. А зря: стиральная машина потребляет немало энергии на нагрев воды, а сушильная может дополнительно увеличивать потребление.

Сэкономить помогут простые меры: стирать при как можно более низкой температуре, не запускать машину полупустой и использовать экорежимы, если они предусмотрены производителем. Сушилку тоже не обязательно включать после каждой стирки. Для большинства вещей вполне достаточно сушки на воздухе. Если не устанавливать максимальные обороты во время отжима, белье останется немного более влажным, зато его можно высушить естественным способом без дополнительных затрат электроэнергии.

Дополнительные советы по экономии электроэнергии

При выборе новой техники стоит обращать внимание не только на цену или количество функций, но и на ее энергоэффективность. Правильный режим работы и несколько простых бытовых привычек могут заметно сократить потребление электроэнергии. Это выгодно не только для семейного бюджета, но и для окружающей среды и электросети.

Есть ещё одна простая привычка – не оставлять технику постоянно включённой без необходимости. Даже в режиме ожидания многие устройства продолжают потреблять определённое количество электроэнергии. По отдельности это немного, но за год такие затраты накапливаются. Поэтому приборы, которыми вы не пользуетесь, лучше отключать от сети или подключать через "умные" розетки, которые могут автоматически прекращать подачу питания.

Конечно, это далеко не полный список домашних "прожор". Электроэнергию также потребляют водяные насосы, вытяжки, посудомоечные машины, компьютеры и другая техника. Полностью отказаться от нее невозможно – да и смысла в этом нет, ведь именно она делает нашу жизнь комфортной. Зато можно обратить внимание на то, где экономить проще всего.

Например, сделать освещение более экономным проще всего: достаточно заменить обычные источники света на LED-лампы. При правильном использовании они могут сократить расходы на освещение как минимум на 85%.

А дальше всё зависит от обычной бытовой дисциплины: не обогревайте пустую комнату, не охлаждайте лишнее пространство, не запускайте полупустую стиральную машину и не оставляйте без необходимости включенными приборы. В итоге именно такие мелочи и определяют общее потребление электроэнергии в доме.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько лет составляет срок службы основных бытовых приборов.

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