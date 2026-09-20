Какие эмодзи часто неправильно понимают: что они на самом деле означают

Эмодзи уже давно стали частью повседневной переписки. Они помогают передать эмоцию с помощью нескольких символов, смягчить фразу или, наоборот, сделать её более выразительной. Однако иногда один и тот же значок разные люди могут понять совершенно по-разному.

Видео дня

Причина не только в возрасте или привычках пользователей. Часть эмодзи имеет культурное происхождение, которое не всегда очевидно, а некоторые со временем приобрели совершенно новые значения благодаря социальным сетям и мемам.

😤 – не обязательно злость

Лицо с закрытыми глазами и клубами пара из носа часто используют, когда человек зол, раздражен или вот-вот потеряет терпение.

Однако первоначальный смысл этого эмодзи связан вовсе не с гневом. Его название передает триумф и победу. То есть это скорее выражение человека, который гордится собой, преодолел трудность или уверенно демонстрирует: "Я это сделал".

Со временем пользователи стали воспринимать пару из носа как признак злости, и сегодня этот эмодзи часто используют именно в таком значении.

Поэтому в современной переписке оно вполне может означать как гордость и уверенность, так и раздражение – все зависит от контекста.

💁 – не только сарказм и "ну и что?"

Поднятая ладонь, наклоненная голова и характерное выражение лица сделали 💁 одним из самых популярных эмодзи для саркастических ответов.

Его часто добавляют в сообщения в значении "ну да", "а я что говорил?", "мне всё равно" или даже используют как цифровой аналог демонстративного жеста.

Но изначально этот персонаж имел совсем другое назначение. Раньше эмодзи был известен как сотрудник информационной стойки – человек, который вежливо предлагает помощь или предоставляет информацию.

Именно поднятая ладонь должна была означать жест вроде "чем могу помочь?".

Однако интернет-культура быстро переосмыслила его, и сегодня первоначальный смысл встречается гораздо реже, чем иронический.

😪 – это не слеза

Этот эмодзи легко принять за грустное или измученное лицо. Синяя капля у носа похожа на слезу, поэтому 😪 нередко используют, когда человек расстроен, разочарован или просто очень устал.

На самом деле капля имеет совсем другое происхождение.

Это пузырь из носа, который в японских мангах и аниме традиционно показывает, что персонаж крепко спит. Такой художественный прием существует уже много десятилетий и настолько укоренился в японской культуре, что попал даже в набор эмодзи.

Поэтому 😪 в первую очередь связан со сонливостью и сном, а не с плачем.

Для слёз существуют отдельные эмодзи, тогда как этот уместнее использовать, когда хочется сказать: "Я едва держу глаза открытыми".

🙇 – это не человек, склонившийся над столом

Еще один эмодзи, который часто вызывает путаницу, – 🙇.

Из-за особенностей изображения на разных платформах его иногда воспринимают как человека, который положил голову на стол, погрузился в раздумья, опечалился, молится или даже получает массаж.

На самом деле персонаж кланяется.

Этот жест происходит из японской культуры, где поклоны могут выражать уважение, благодарность, просьбу или искренние извинения. Значение зависит от ситуации и глубины самого поклона.

В маленьком двухмерном изображении часть этого культурного контекста теряется, поэтому для людей, не знакомых с этой традицией, поза может выглядеть совсем иначе.

Почему значения эмодзи меняются

Даже если у эмодзи есть официальное название или исходное значение, это не означает, что им можно пользоваться только одним способом.

Язык постоянно меняется – и цифровой язык не является исключением. Пользователи социальных сетей придают символам новые смыслы, превращают их в шутки и мемы, а иногда новая интерпретация становится гораздо популярнее первоначальной.

К тому же одни и те же эмодзи могут немного отличаться на iPhone, Android или других платформах. Из-за формы глаз, положения рук или других мелких деталей эмоция может восприниматься по-разному.

Именно поэтому важен контекст. Если знакомый регулярно использует 😤 для обозначения злости, нет смысла убеждать его, что этот символ "на самом деле неправильный". Но знать его первоначальное значение всё равно интересно – и порой это помогает избежать забавных недоразумений в переписке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие смайлики считаются самыми популярными и в каких странах их используют на рабочем месте.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.