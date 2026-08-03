"Многим это не понравится". Анатолий Анатолич сделал заявление о победе Украины и высказался о собственной мобилизации

Украинский ведущий Анатолий Анатолич поделился своим видением того, какой должна быть победа Украины в войне, а также ответил на упреки о том, почему он до сих пор не служит в армии. По словам шоумена, он состоит на воинском учете, прошел ВЛК и готов мобилизоваться, когда это будет наиболее эффективным решением.

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Своими мыслями ведущий поделился в интервью "Насправді Show". Анатолич признался, что мечтает о деоккупации всех украинских территорий, однако осознает, что финал войны может оказаться не таким, какого ожидает большинство украинцев.

"Я вижу е" (победу. – Ред.) справедливой, я вижу, что она точно будет нелегкой для нас. И многим она не понравится. Я это прекрасно понимаю. Моя мечта – чтобы Мариуполь был деоккупирован, Донецк, Луганск, Мелитополь, наш Крым. Но главное – это прекращение огня, прекращение ежедневных обстрелов Украины. Все это станет элементами нашей победы", – отметил он.

В частности, ведущий прокомментировал обвинения в сети, где его нередко спрашивают, почему он не на фронте. По словам Анатолича, он не уклоняется от мобилизации, а все необходимые документы давно оформлены.

"Я прошел ВЛК, стою на учете в военкомате, все документы у меня в порядке, я никуда не уезжаю. Хотя я, как многодетный отец, мог бы жить за границей, но мой выбор – быть здесь, быть со своей семьей", – пояснил шоумен.

Ведущий подчеркнул, что руководствуется принципом: "либо ты для армии, либо ты в армии". Он заверил, что возьмет в руки оружие, если поймет, что именно так принесет больше пользы стране. В то же время сейчас, по его словам, он помогает армии другим способом – через волонтерскую деятельность.

"Я вообще считаю, что если человек эффективен в поддержке какой-то бригады, то любая бригада скажет: "Классно, работай". Потому что этот человек обеспечит их потребности в снаряжении, в оружии. Без наших волонтеров невозможно представить существование нашей страны сегодня", – подытожил Анатолий Анатолич.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Анатолий Анатолич впервые за 20 лет водительского стажа попал в ДТП. Авария произошла в Киеве, когда он ехал на своем ретро-кабриолете BMW. Тогда никто не пострадал, а автомобиль получил незначительные повреждения.

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