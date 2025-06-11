Как уменьшить потребление мобильного интернета на смартфоне: эти советы позволят сэкономить средства

Мобильный интернет на смартфоне часто расходуется быстрее, чем нам кажется, особенно во время просмотра видео, обновления приложений или фонового обмена данными. Это может стать проблемой как для пользователей с ограниченным тарифом, так и для владельцев безлимитных планов, где после определенного порога снижается скорость.

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Чтобы избежать чрезмерных расходов и сохранить стабильное соединение, стоит знать несколько простых способов оптимизации потребления данных. OBOZ.UA дает действенные советы, которые помогут значительно уменьшить расходы мобильного интернета на телефоне.

Советы для уменьшения потребления мобильного интернета

Используй Wi-Fi когда возможно

Подключайся к проверенным Wi-Fi сетям дома, на работе, в кафе и тому подобное.

Включи режим экономии трафика

Android: Настройки – Сеть и интернет – Передача данных – Режим экономии.

iPhone: Настройки – Сотовая связь – Опции передачи данных – Режим низкого объема данных.

Обновление только через Wi-Fi

Включи автоматическое обновление приложений только при соединении через Wi-Fi:

Google Play: Настройки – Сеть – Обновление только через Wi-Fi.

App Store: Настройки – iTunes & App Store – Использовать мобильные данные – Отключить.

Контроль фоновых данных

Запретите фоновую активность для "прожорливых" приложений

Android: Настройки – Приложения – Выбери приложение – Мобильные данные – Отключи "Фоновые данные".

iPhone: Настройки – Сотовые данные – Отключи данные для отдельных приложений.

Отключи автозапуск видео и изображений

В соцсетях (Instagram, Facebook, TikTok, Telegram) отключи автоматическую загрузку видео/изображений в настройках.

Медиа и стриминг:

– уменьши качество видео;

– YouTube, Netflix и т. д – измени настройки на 480p или ниже;

– загружай медиа заранее через Wi-Fi, например, музыку или фильмы на дорогу.

Другие хитрости

Используй браузер с функцией сжатия данных, например, Opera или Google Chrome Lite Mode (если доступен).

Установи VPN с функцией уменьшения трафика – например, Samsung Max или Opera Max (если доступны в твоем регионе).

Напомним, перегрев смартфона может привести к снижению производительности, износу батареи, повреждению внутренних компонентов, а в крайних случаях – даже взрыву. OBOZ.UA давал советы, как пользоваться устройством, чтобы оно прослужило как можно дольше.

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