Как почистить клавиатуру ноутбука, не повредив ее: советы

Самая грязная часть ноутбука – его клавиатура, ведь именно ее мы постоянно касаемся руками. Но глубоко почистить клавиши не так-то просто. Из-за щелей под кнопками жидкость может попадать внутрь гаджета, что опасно.

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Впрочем, если делать все правильно, можно справиться и с чисткой клавиатуры. OBOZ.UA рассказывает обо всех нюансах.

Чего делать не нужно

Чтобы безопасно очистить клавиатуру ноутбука, прежде всего необходимо соблюдать несколько четких правил безопасности. Вот какие запреты можно считать наиболее строгими и незыблемыми:

не беритесь за чистку, когда ноутбук включен или заряжается;

не распыляйте моющие средства непосредственно на клавиатуру;

не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства, такие как порошок, отбеливатель или аммиак;

не пытайтесь оторвать клавиши от клавиатуры – скорее всего, вы не сможете вставить их назад так, чтобы они начали работать.

Подготовьте инструменты

Чтобы глубоко и тщательно почистить и продезинфицировать клавиатуру, вам понадобятся такие инструменты и материалы:

ручной пылесос;

щетка с мягкой щетиной (например, старая чистая зубная щетка);

салфетка из микрофибры;

дезинфицирующие или спиртовые салфетки;

деревянные зубочистки;

ватные палочки;

баллончик сжатого воздуха.

Пошаговая инструкция по чистке

Шаг 1

Начните с того, что выключите ноутбук и отсоедините его от любого источника питания. Далее переверните гаджет и аккуратно потрясите его над мусорным ведром. Поверните клавиатуру под разными углами, пока из нее не перестанут выпадать пыль и крошки.

Шаг 2

Поставьте ноутбук на стол и с помощью мягкой щетки обметите каждую клавишу и ряды клавиш. После этого снова потрясите устройство. В конце концов, из него должны перестать выпадать мелкие частицы мусора.

Шаг 3

С помощью ручного пылесоса с насадкой для обивки соберите все остатки засоров. Затем возьмите баллончик сжатого воздуха и продуйте им клавиатуру. Поверните ее под разными углами, чтобы добиться наилучших результатов. Но не вставляйте соломинку баллончика непосредственно под клавиши, поскольку давление сжатого воздуха может повредить электронику. После этого еще раз аккуратно пропылесосьте клавиатуру.

Шаг 4

Используйте дезинфицирующие салфетки, чтобы обезжирить и обеззаразить клавиатуру. Но перед использованием хорошо выжмите салфетку – дезинфицирующий раствор не должен капать с нее. Влажной салфеткой пройдитесь по клавишам и между ними, протрите всю поверхность вокруг клавиатуры. Следите, чтобы гаджет не намокал при этом. Прежде чем включить ноутбук или повторно подключить его к источнику питания, дайте остаткам чистящего средства высохнуть на воздухе.

Если у вас нет салфеток для дезинфекции, просто возьмите микрофибровую ткань и нанесите на нее немного изопропилового спирта. Но помните – ткань должна оставаться слегка влажной, а не мокрой.

Как сохранить клавиатуру ноутбука чистой дольше

Вот несколько советов, которые позволят сохранить чистоту вашего гаджета дольше:

часто мойте руки с мылом, чтобы меньше бактерий попадало с них на поверхности;

не используйте клавиатуру сразу после нанесения крема или лосьона для рук – дайте средству впитаться;

постарайтесь не есть, когда пользуетесь ноутбуком, а напитки держите от него так далеко, как только можете;

при необходимости накройте клавиатуру тонким силиконовым чехлом, особенно он будет полезен, если гаджетом пользуются дети – тогда вам придется чистить только сам чехол, который можно легко снять.

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