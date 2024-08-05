Как почистить динамики в смартфоне или планшете, если барахлит звук

Смартфоны и планшеты стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Они играют роль не только средств связи, но и многофункционального устройства для работы, развлечений и общения.

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Однако иногда даже самые качественные гаджеты могут столкнуться с проблемой ухудшения звука. Это может быть вызвано загрязнением динамиков, поэтому Tom's Guide рассказал, как их почистить.

При ежедневном использовании пыль, грязь и мусор могут накапливаться в любых мелких отверстиях или щелях смартфона или планшета. К счастью существует несколько методов, которые помогут справиться с этой проблемой. Главное, не используйте жидкости во время очищения, ведь они могут проникнуть внутрь и повредить внутренние части вашего девайса.

Мягкая кисточка или щетка

Снимите все чехлы и защитные пленки с устройства. Мягкой и сухой щеткой или кисточкой осторожно проведите по динамику из стороны в сторону несколько раз. Наклоняйте при этом устройство так, чтобы грязь выпадала из отверстия, а не проталкивалась глубже.

Малярный скотч

Другой популярный способ – это использование малярного сткотча. Он не такой липкий как обычный, а потому не оставит следов.

Оберните небольшой кусочек малярной ленты вокруг кончика пальца липкой стороной вниз. Затем коснитесь динамика и прокатите пальцем с боку на бок, чтобы собрать пыль. Вам не нужно сильно нажимать, достаточно чтобы лента немного попала в динамик.

Зубочистка

Также можно использовать зубочистку, но делать это нужно осторожно, поскольку они могут повредить внутренние части устройства при неправильном использовании. Используйте их только для нижних динамиков рядом с зарядным портом, если видно, что они забиты.

При необходимости снимите чехол с телефона и подготовьте фонарик, чтобы лучше видеть, что вы делаете.

Аккуратно вставьте зубочистку в отверстия динамика и слегка наклоните ее в сторону и вверх, чтобы вытащить грязь и мусор.

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