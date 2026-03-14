Как почистить динамики телефона: безопасные способы

Смартфоны ежедневно контактируют с пылью, влагой и различными поверхностями, поэтому со временем их динамики могут загрязняться. Это часто приводит к приглушенному или искаженному звучанию во время звонков или воспроизведения музыки.

Специалисты советуют периодически очищать решетки динамиков, чтобы вернуть устройству качественный звук и продлить срок его службы.

Какие инструменты понадобятся для очистки

Перед началом процедуры следует подготовить несколько простых вещей:

щетку с мягкой щетиной,

ватные палочки,

небольшую щетку

или специальный инструмент, который не царапает поверхность

изопропиловый спирт (используют для дезинфекции и очистки участков вокруг динамиков после удаления основной грязи).

Сначала необходимо снять с телефона чехол и защитную пленку, а само устройство выключить. После этого рекомендуется внимательно осмотреть решетки динамиков с помощью фонарика, чтобы увидеть пыль или другие частицы, которые могли скопиться внутри.

Следующим шагом станет осторожная очистка сухой щеткой с мягкой щетиной. Ею следует легкими движениями провести вдоль верхнего и нижних динамиков смартфона. Если после этого останутся частички мусора, их можно аккуратно удалить с помощью небольшой пластиковой щетки или другого инструмента, который не поцарапает корпус. В то же время стоит избегать использования зубочисток, ведь они могут ломаться и оставлять обломки внутри.

Завершающая очистка и проверка звука

После удаления пыли поверхность вокруг динамиков можно дополнительно протереть ватной палочкой, слегка смоченной изопропиловым спиртом. Важно не использовать чрезмерное количество жидкости, чтобы она не попала внутрь отверстий устройства.

Когда дезинфекция завершена, остатки влаги следует убрать сухим ватным тампоном. Далее нужно включить смартфон и проверить качество звука, воспроизведя любой аудиофайл или видео. Если звук стал чище и громче, можно установить чехол обратно и пользоваться телефоном как обычно.

