Как отсканировать QR-код, который на экране вашего смартфона: все очень просто

QR-коды, что расшифровывается как Quick-Response (коды быстрого реагирования), – штука на самом деле чрезвычайно удобная. Вы сканируете картинку камерой своего гаджета, которая считывает зашитую внутри информацию и получаете какие-то данные или ссылку на сайт. Но как отсканировать QR-код, если он отображается прямо на экране вашего же смартфона?

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Как утверждает издание BGR, это очень просто – нужно лишь знать один небольшой трюк. И вот подробная инструкция, как им воспользоваться.

Как отсканировать QR-код с экрана собственного смартфона

Первый шаг – сделайте скриншот экрана с QR-кодом, а затем откройте это изображение в галерее. На обычном Android, чтобы сделать скриншот, нужно одновременно нажать и удерживать кнопку питания и кнопку уменьшения громкости. Экран мигнет белым, сигнализируя о сохранении снимка. На большинстве iPhone нужно нажать и удерживать кнопку блокировки и кнопку увеличения громкости, пока экран не мигнет. После этого откройте сделанный скриншот кода в галерее своего телефона.

Чтобы увидеть закодированное сообщение на iPhone, нажмите пальцем на QR-код и задержитесь на несколько секунд – это откроет меню с вариантами просмотра. На Android коснитесь изображения с QR-кодом, а затем нажмите на иконку Lens (Google Объектив). Некоторые устройства, например смартфоны Samsung Galaxy, могут сразу предлагать всплывающую ссылку. В любом случае перед вами появится зашифрованное в QR-коде сообщение или URL-адрес сайта, на который он ведет.

Дополнительные инструменты для сканирования QR-кодов

На совместимых устройствах Android вы также можете воспользоваться функцией Google Circle to Search (обводка для поиска), чтобы считывать QR-коды прямо с экрана. На более новых устройствах Samsung Galaxy для этого нужно нажать и удерживать кнопку "Домой" или воспользоваться соответствующим жестом. Вы также можете зайти в настройки и через верхнюю строку поиска найти пункт Circle to Search ("Обведите, чтобы искать"), чтобы убедиться, что эта функция включена. Если эта опция доступна на вашем устройстве, на экране появится специальный слой, и вы сможете пальцем или стилусом обвести QR-код, чтобы система его распознала.

Google Lens – это еще один замечательный вариант для сканирования кодов, которые уже отображаются экране вашего телефона, и он работает как на Android, так и на iOS. Однако будьте осторожны – не сканируйте QR-коды неизвестного происхождения. Они могут вести на мошеннические ресурсы, целью которых является похищение ваших данных.

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