Как открыть авто с помощью iPhone: в каких моделях это сработает

Технология NFC давно используется в смартфонах, хотя многие пользователи не замечают ее в повседневной жизни. Именно она лежит в основе бесконтактных платежей, в частности Tap to Pay. В Apple за работу NFC отвечает приложение Apple Wallet.

Кроме платежных карт, функция поддерживает и другие цифровые ключи. В частности, iPhone можно использовать для отпирания и запуска автомобиля. Эксперты рассказали, как правильно это делать и какие модели совместимы.

Как работает цифровой ключ авто в iPhone

Функция цифрового автомобильного ключа базируется на технологии NFC (Near Field Communication). После добавления ключа в Apple Wallet iPhone может выполнять роль физического ключа – отпирать и запирать двери, а в некоторых автомобилях также запускать двигатель.

Настроить цифровой ключ можно на iPhone XS или более новых моделях, но только при условии, что автомобиль поддерживает эту функцию. Список совместимых автопроизводителей постоянно расширяется.

По состоянию на конец 2025 года цифровые ключи Apple поддерживают автомобили таких брендов, как BMW, Audi, Porsche, Hyundai, Chevrolet, GMC и Cadillac. Поскольку совместимость зависит от конкретной модели и года выпуска авто, Apple советует уточнять информацию непосредственно у производителя или дилерского центра.

Как добавить iPhone как ключ от авто

Процесс настройки зависит от марки и модели автомобиля. В большинстве случаев нужно открыть настройки цифрового ключа на дисплее автомобиля и следовать инструкциям.

Чтобы добавить iPhone, его необходимо поднести к считывателю ключа в автомобиле. После этого NFC устанавливает соединение, и ключ сохраняется в Apple Wallet. В дальнейшем iPhone можно использовать для запирания, отпирания и запуска авто.

Способы открытия и запуска автомобиля

Пассивный доступ – авто автоматически открывается, когда вы приближаетесь с iPhone, и закрывается, когда отходите. Телефон не нужно доставать из кармана. Пассивный доступ работает на iPhone 11 и более новых моделях, но не поддерживается iPhone SE и iPhone 16e.

– авто автоматически открывается, когда вы приближаетесь с iPhone, и закрывается, когда отходите. Телефон не нужно доставать из кармана. Пассивный доступ работает на iPhone 11 и более новых моделях, но не поддерживается iPhone SE и iPhone 16e. Открытие по близости – в некоторых авто нужно поднести iPhone непосредственно к ручке двери или считывателю ключа, чтобы запереть или открыть дверь. Для запуска двигателя телефон также следует держать рядом со считывателем.

– в некоторых авто нужно поднести iPhone непосредственно к ручке двери или считывателю ключа, чтобы запереть или открыть дверь. Для запуска двигателя телефон также следует держать рядом со считывателем. Дистанционное управление – отдельные модели позволяют запирать и отпирать авто через Apple Wallet, если iPhone находится в зоне действия Bluetooth.

Express Mode и безопасность

После добавления цифрового ключа в Apple Wallet автоматически активируется Express Mode. Он позволяет пользоваться ключом без подтверждения через Face ID или Touch ID. Это ускоряет процесс отпирания и запуска авто. При необходимости Express Mode можно выключить вручную для повышения уровня безопасности.

Использование Apple Watch

Цифровой ключ автоматически синхронизируется с Apple Watch Series 5 и более новыми моделями. Это позволяет отпирать авто, прикоснувшись часами к ручке двери или считывателю ключа.

Пассивный доступ поддерживается на Apple Watch Series 6 и более новых моделях. Если ключ не добавился автоматически, его можно вручную активировать через приложение Apple Watch на iPhone в разделе Wallet & Apple Pay.

Apple Wallet позволяет поделиться цифровым ключом с другим человеком, например, членом семьи или другом. Для этого может потребоваться одноразовый код активации. Уровень доступа и разрешения можно управлять непосредственно в настройках ключа.

Открытие авто с разряженным iPhone

Функция Power Reserve позволяет использовать цифровой ключ даже в случае полной разрядки батареи iPhone. Она работает как аварийный режим и доступна только тогда, когда телефон не был выключен вручную.

Если iPhone потерян или украден, обозначение устройства как утерянного автоматически деактивирует цифровые ключи.

