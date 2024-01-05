Как измерить пульс с помощью смартфона: секретная функция

Гаджеты – это неотъемлемая часть нашей жизни, несмотря на регулярное использование, они имеют много скрытых функций, о которых мы даже не догадываемся. Некоторые модели смартфонов могут измерять пульс, и это может значительно помочь в непредсказуемых ситуациях.

Видео дня

OBOZ.UA узнал, как настроить эту опцию в телефоне. Для этого нужно, чтобы гаджет был оборудован камерой.

Пошаговая инструкция

Откройте "настройки" и нажмите кнопку "дополнительные настройки". Если в телефоне есть функция измерения пульса, то вы увидите кнопку "пульс". Нажмите на нее и следуйте инструкциям. Телефон отправит запрос на использование камеры, нужно нажать "разрешить".

Далее зажмите пальцем кнопку камеры, появится вспышка и устройство измерит ваш пульс. Это займет несколько секунд. Затем нажмите "просмотр результата" и вы увидите ответ.

Также OBOZ.UA рассказывал, как понять, что кто-то залез в ваш смартфон.

Если вы видите зеленую точку на экране Android или оранжевую точку на iPhone в правом верхнем углу, это может быть признаком взлома или того, что на телефоне установлено подозрительное приложение.

Чтобы избавиться от проблемы, просмотрите список приложений, установленных на устройстве, и удалите неизвестные и те, которыми вы давно не пользовались. Также может помочь сброс настроек телефона или проверка антивирусом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как дольше держать аккумулятор iPhone заряженным.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.