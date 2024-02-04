Чем поразит iPhone 16 Pro Max: Apple решилась на смелое обновление

Камера давно стала главной функцией смартфона. Достаточно посмотреть на описание характеристик любого такого гаджета. Возможности камеры там будут точно идти одними из первых. Поэтому обновление возможностей камеры в следующем поколении смартфонов всегда так интересует нас. И похоже, что iPhone 16 будет чем удивить своих покупателей.

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Как пишет издание Forbes, по меньшей мере, флагманский iPhone 16 Pro Max, который должен выйти этой осенью, будет иметь усовершенствованный сенсор в основной камере. И это будет не просто улучшенная версия существующего датчика, а кое-что действительно новое.

Почему это важно? В частности, из-за того, что увеличение количества мегапикселей не будет иметь никакого смысла, если оно не сопровождается пикселями приличного размера. Большие точки могут поглощать больше света и, соответственно, более точно передавать изображения. Поэтому лучший сенсор часто дает более высокое качество фото, чем просто увеличенное количество мегапикселей.

Отчет о шестнадцатой линейке iPhone, попавший в руки к блоггерам, обещает, что и версия Pro, и Pro Max будут оборудованы 48-мегапиксельными камерами. При этом они оба предложат 5-кратный зум. Но iPhone 16 Pro Max будет иметь многоуровневый дизайн, обещающий лучшую производительность съемки. В частности, в него будет встроен лучший аналого-цифровой преобразователь и будет реализован улучшенный контроль шума.

Но ключевым станет изменение размера сенсора. С размера 1/1,28 дюйма, используемого в iPhone 14 Pro и iPhone 15 Pro, он увеличится на 12% – до 1/1,14 дюйма. Это в перспективе должно дать значительное улучшение качества съемки при слабом освещении, а также более динамичный диапазон и усовершенствованное размытие фона для эффектов боке. При этом толщина самого гаджета не изменится. Больше деталей о новой модели должно появиться позже в этом году.

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