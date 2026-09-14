iPhone Duo не имеет 10 функций, которые есть в 18 Pro: список

Главной изюминкой презентации Apple в 2026 году стал первый в истории складной iPhone, который поразил пользователей своим действительно большим экраном, многозадачностью и дополнительными возможностями. Однако в некоторых аспектах он все же уступает классическим iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

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Как пишет издание MacRumors, iPhone Duo получил несколько уникальных фишек, таких как Duo FaceTime и обещанную в ближайшем будущем поддержку Apple Pencil. Впрочем, вот каких привычных функций в нем вы не найдете, если привыкли пользоваться флагманским "яблочным" гаджетом.

Отдельный телефотообъектив с возможностью оптического зума до 8×. Зато основная 48-мегапиксельная камера Fusion в iPhone Duo обеспечивает лишь "оптическое качество" 2-кратного приближения.

Переменная диафрагма основной 48-мегапиксельной камеры Fusion, которая обеспечивает больший контроль над глубиной резкости при фото- и видеосъемке.

Фронтальная камера Center Stage с более высоким разрешением – 18 мегапикселей. В iPhone Duo эта камера имеет всего 12 мегапикселей.

Кнопка действия (Action button).

Face ID. Вместо него в iPhone Duo установлен сканер Touch ID в кнопке питания.

Сканер LiDAR, измеряющий глубину пространства для нужд дополненной реальности.

Другие профессиональные функции камеры: режим Pro controls в приложении "Камера", форматы ProRAW и ProRes RAW, съемка пространственных фото и видео и многое другое.

Предзаказ на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max начнётся в субботу, 12 сентября, в 15:00 по киевскому времени, а официальный старт продаж запланирован на пятницу, 18 сентября. Предзаказ на iPhone Duo начнется в пятницу, 16 октября. В продажу он поступит 23 октября.

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