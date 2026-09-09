iPhone Duo: Apple представила нашумевший складной смартфон

Apple представила свой первый складной смартфон, которого поклонники бренда ждали много лет. Новинка получила книжный форм-фактор с двумя дисплеями и стала самым дорогим iPhone в линейке компании.

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До презентации устройство фигурировало в утечках под названиями iPhone Ultra и iPhone Fold. Компания остановилась на названии iPhone Duo, которое подчеркивает наличие внешнего и большого внутреннего экранов.

"iPhone Duo не похож ни на один iPhone, с которым вы когда-либо сталкивались раньше. Он совершенно новый и в то же время чрезвычайно знакомый. Такого же размера, как ваш паспорт", – заявили во время презентации.

В разложенном виде это самый тонкий iPhone за всю историю – благодаря архитектуре, при которой ключевые компоненты размещены в корпусе камеры. Рама смартфона изготовлена из титана.

iPhone Duo имеет 7,6-дюймовый дисплей Super Retina XDR, который на 50 % больше, чем у iPhone 18 Pro Max, и на 80 % больше, чем у iPhone 18 Pro.

Основные элементы управления смещены в сторону – в пределах досягаемости большого пальца пользователя.

Touch ID встроен в боковую кнопку. Также можно разблокировать iPhone Duo с помощью Apple Watch.

iPhone Duo представлен в двух цветах – звездный белый и ночное небо.

Центральная конструктивная плоскость имеет ребра жесткости для дополнительной прочности, а антенные разделители укреплены высококачественными керамическими вставками.

Большой экран позволяет использовать два приложения одновременно или запускать одно и то же приложение дважды.

Также доступен новый режим ожидания с виджетами, такими как музыка, календарь или погода, благодаря которому iPhone Duo может превратиться в ночные часы.

Важный нюанс – складной iPhone поддерживает только eSIM.

Этот смартфон имеет отдельный аккумулятор с каждой стороны. Эти два аккумулятора работают как один, обеспечивая автономную работу в течение всего дня. Их хватает на 31 час воспроизведения видео на внутреннем дисплее и на 44 часа – на внешнем.

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Характеристики iPhone Duo

Главной особенностью смартфона стала складная конструкция. В закрытом состоянии пользователь может работать с внешним экраном диагональю около 5,5 дюйма, а после раскрытия получает примерно 7,8-дюймовый внутренний дисплей.

Apple уделила особое внимание сгибу посередине экрана – одной из главных проблем современных складных смартфонов. Для этого компания разработала новую систему шарнира с использованием титана и алюминия, а также специальное защитное стекло.

Полностью избавиться от складки не удалось, однако она должна быть значительно менее заметной, чем у многих доступных сегодня складных моделей.

Touch ID вместо Face ID

Еще одной необычной особенностью стал отказ от Face ID. Для разблокировки смартфона Apple использовала Touch ID, встроенный в боковую кнопку.

Такое решение позволило сэкономить место внутри тонкого складного корпуса и не размещать сложную систему датчиков Face ID под дисплеем. Устройство также поддерживает MagSafe, хотя ранее появлялись противоречивые сообщения о том, сохранит ли Apple магнитную систему зарядки в своём первом складном смартфоне.

Мощность и многозадачность

Складной iPhone создан не только для просмотра контента. Большой внутренний дисплей позволяет одновременно работать с несколькими приложениями и использовать режим разделенного экрана.

Среди других ожидаемых особенностей – новый процессор Apple, поддержка современных беспроводных технологий и оптимизированный для большого дисплея интерфейс iOS.

Также сообщалось о возможной поддержке Apple Pencil, что еще больше приближает новинку по возможностям к компактному iPad.

На высокую стоимость повлияли сложная конструкция, дорогой внутренний дисплей, шарнир и рост цен на компоненты памяти.

Первый складной iPhone стал для Apple одним из крупнейших обновлений смартфонов за последние годы. Компания вышла на рынок, где уже давно представлены Samsung, Google, Honor и другие производители, однако сделала ставку на более тонкий корпус, менее заметную складку дисплея и тесную интеграцию нового форм-фактора с iOS.

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