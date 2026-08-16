Что нужно сделать после покупки нового iPhone: 5 обязательных шагов

Новый iPhone можно начать использовать сразу после первоначальной настройки, однако несколько дополнительных изменений сделают смартфон более удобным и безопасным. Часть полезных функций iOS скрыта в настройках, а некоторые возможности Apple вообще не активирует автоматически.

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Эксперты рассказали о пяти вещах, которые стоит проверить сразу после покупки нового iPhone. Прежде всего стоит позаботиться о защите смартфона, а уже потом настроить кнопки, приложения и дополнительные функции под свои привычки.

Включите защиту украденного устройства

Одна из самых полезных функций безопасности iPhone – Stolen Device Protection, или "Защита украденного устройства".

Она создана на случай, если посторонний человек не только завладел смартфоном, но и знает код его разблокировки. Для доступа к особо важным данным и изменения настроек Apple Account система дополнительно потребует Face ID или Touch ID.

Для некоторых критических операций также может применяться задержка безопасности, которая затрудняет быстрый захват учетной записи.

Найти эту функцию можно в меню:

Настройки – Face ID и пароль – Защита украденного устройства.

Настройте кнопку Action под себя

В более новых моделях iPhone традиционный переключатель бесшумного режима заменила кнопка Action.

По умолчанию она может отвечать за включение и выключение звука, но её возможности гораздо шире. Например, одним нажатием можно:

открыть камеру;

включить фонарик;

запустить диктофон;

активировать определенный режим фокусировки;

воспользоваться переводом;

запустить собственную быструю команду.

Именно последний вариант открывает наибольшие возможности, ведь с помощью "Быстрых команд" кнопке можно назначить практически любое действие, которое регулярно требуется.

Настройка находится в разделе "Настройки" – "Кнопка действия".

Выберите стандартные приложения

Пользователям, переходящим с Android, не обязательно полностью отказываться от привычных сервисов.

В современных версиях iOS можно изменить ряд приложений, используемых по умолчанию. В частности, можно выбрать другой браузер, почтовый клиент, клавиатуру, менеджер паролей и некоторые другие приложения.

Для этого откройте: "Настройки" – "Приложения" – "Приложения по умолчанию".

Набор доступных пунктов может отличаться в зависимости от страны и установленных приложений.

Проверьте, какими данными вы делитесь с Apple

Apple уделяет большое внимание конфиденциальности, однако iPhone всё равно может отправлять компании определённые аналитические и диагностические данные.

Если вы не хотите участвовать в сборе статистики для улучшения продуктов, откройте:

Настройки – Конфиденциальность и безопасность – Аналитика и улучшение.

Там можно отключить передачу аналитики и другие необязательные параметры. Также стоит проверить настройки персонализированной рекламы Apple и рекомендаций поиска. Это особенно актуально для тех, кто стремится максимально ограничить использование своих данных.

Попробуйте скрытые функции доступности

Раздел "Доступность" содержит немало возможностей, которые могут быть полезны не только людям с особыми потребностями. Двойным или тройным постукиванием по задней панели iPhone можно выполнять определенные команды: сделать скриншот, открыть Центр управления, запустить камеру или активировать быструю команду.

Также в этом разделе есть распознавание звуков, голосовые команды и другие функции, которые могут значительно упростить повседневное использование смартфона.

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