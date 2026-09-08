iPhone 18, новые AirPods и не только: где и когда смотреть онлайн презентацию Apple 9 сентября

Apple проведет свою следующую крупную презентацию уже 9 сентября. В этом году компания назвала мероприятие "Surprise and shine". Традиционно именно во время сентябрьских презентаций Apple представляет новое поколение iPhone и другие ключевые гаджеты.

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Мероприятие начнётся 9 сентября в 10:00 по тихоокеанскому времени, или в 20:00 по киевскому времени. Смотреть трансляцию можно будет на официальном сайте Apple, в Apple TV, приложении Apple Developer и на YouTube-канале компании.

Ожидается, что в ходе мероприятия Apple представит сразу несколько новинок. Среди них – iPhone 18 Pro и Pro Max, новые Apple Watch, AirPods 5, а возможно, и первый складной iPhone.

Складной iPhone

Одной из главных интриг презентации остается первый складной смартфон Apple. Пока неизвестно, как именно он будет называться – в сети фигурируют варианты iPhone Fold, iPhone Ultra и iPhone Flip.

Судя по утечкам и данным из цепочек поставок, смартфон может получить формат книги и по конструкции напоминать Samsung Galaxy Z Fold. Устройство, вероятно, будет дорогостоящим. По предварительным оценкам, его цена может составить от 2000 до 2500 долларов.

При этом складные смартфоны до сих пор остаются нишевыми устройствами, а такая высокая цена может стать главным препятствием для массового покупателя.

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Еще одной главной новинкой могут стать iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

По данным Bloomberg, в этом году Apple может изменить привычный график запуска смартфонов. Осенью компания представит только более дорогие Pro-модели, тогда как базовый iPhone 18, iPhone 18E и возможное обновление iPhone Air могут отложить до весны.

Также ожидается очередное повышение цен. iPhone 18 Pro, по предварительной информации, может стоить от 1200 долларов, тогда как стартовая цена iPhone 17 Pro составляла 1100 долларов.

Новые Apple Watch

По слухам, Apple также готовится представить Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4. Ожидается, что новые модели получат более быстрые процессоры и дополнительные функции, связанные со здоровьем и физической активностью. В то же время существенных изменений в дизайне часов в этом году может не произойти.

Информации о ценах пока немного. Однако, учитывая, что Apple в течение года уже повышала стоимость части своих устройств, новые смарт-часы также могут подорожать.

AirPods 5

На сентябрьской презентации также могут дебютировать AirPods 5 – новое поколение базовых беспроводных наушников компании.

AirPods 4 вышли в 2024 году, поэтому обновление серии уже давно ожидается. Предыдущее поколение стартовало с цены в 129 долларов, однако новая модель также может подорожать.

В то же время наушники AirPods с камерами, о которых ранее сообщали инсайдеры, на этой презентации, вероятно, не покажут. Их могут представить позже, в 2026 году или уже в 2027-м.

Где смотреть презентацию Apple 9 сентября

Посмотреть презентацию "Surprise and shine " можно будет:

на официальном сайте Apple;

в приложении Apple TV;

через Apple Developer;

на официальном YouTube-канале Apple.

Ожидается, что это также станет одной из первых крупных презентаций Apple с участием нового руководителя компании Джона Тернуса, который возглавил Apple в начале сентября.

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