iPhone 16 официально представлен: чем поражают новинки. Все детали, фото и видео

Недавно состоялась долгожданная презентация нового смартфона от Apple. Это было одно из самых ожидаемых событий осени 2024 года.

Видео дня

В этот раз компания снова поразила мир технологий, презентовав новую линейку iPhone 16. О том, что стало известно о новом флагмане, читайте в материале OBOZ.UA.

Дизайн и цвета iPhone 16

Одним из главных визуальных изменений является обновленный дизайн камер. В базовых моделях iPhone 16 Apple решила заменить диагональное расположение вертикальным. Благодаря этому удалось уменьшить выступ, что сделало вид гаджета более элегантным.

Микрофон теперь расположен рядом с линзами. Рядом с ним на задней панели устройства находится вспышка.

Интересной новинкой стала замена традиционного переключателя отключения звука на кнопку действия, уже знакомую пользователям iPhone 15 Pro. Под ней расположены кнопки для регулировки громкости.

Цвета новой линейки тоже впечатляют. iPhone 16 будет доступен в черном, зеленом, розовом, синем и белом цветах. Профессиональные модели, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут представлены в титановом корпусе с новыми оттенками: Desert Yellow и Cement Gray.

Дисплеи

Линейка iPhone 16 получила несколько изменений в размерах экранов, а именно увеличились примерно на 0,2 дюйма.

iPhone 16 – 6,1 дюйма;

iPhone 16 Plus – 6,7 дюйма;

iPhone 16 Pro – 6,3 дюйма;

iPhone 16 Pro Max – 6,9 дюйма.

Кроме того, все модели получат Dynamic Island. В то же время OLED-дисплеи новых смартфонов используют технологию микролинз, что улучшит яркость экрана и снизит потребление энергии. А также Apple убавила рамки благодаря новой технологии Border Reduction Structure (BRS)

Мощность и производительность

iPhone 16 Pro получил процессор A18 Pro, который физически больше, чем предыдущие версии. Это позволит обеспечить поддержку новых функций искусственного интеллекта, работающих непосредственно на устройстве, а не в облаке.

Базовые модели iPhone 16 будут оснащены процессором A18 – упрощенной версией A17 Pro.

Новые кнопки

Модель iPhone 16 Pro имеет две новые кнопки: кнопку действия и кнопку захвата.

Кнопка действия заменяет выключатель звука и может выполнять различные функции, такие как включение фонарика или запуск камеры.

Кнопка захвата, расположенная под антенной 5G, механическая и реагирует на нажатие и касание. Она позволяет регулировать масштаб изображения, легким прикосновением фокусироваться и начинать записывать видео.

Камеры

iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получили обновленную ультрашироугольную камеру на 48 МП. Это улучшит качество снимков в условиях недостаточного освещения. Также у Pro Max появится камера-перископ "супер телефото", что значительно повысит возможности оптического масштабирования.

Автономность

Аккумуляторы iPhone 16 имеют емкость похожую на линейку iPhone 15, но некоторые модели получили прибавку на 5%.

Pro-модели будут поддерживать до 40 Вт проводной и 20 Вт MagSafe зарядки.

Подключение и другие функции

iPhone 16 оснащен модемом Qualcomm Snapdragon X75, что обеспечит большую скорость и покрытие 5G, лучшую точность и т.д.

Профессиональные модели будут поддерживать Wi-Fi 7, а базовые – Wi-Fi 6E. Также все модели имеют 8 ГБ оперативной памяти и порт USB-C для зарядки, как и линейка iPhone 15 в прошлом году.

Цена

Базовые модели будут стоить от 799 долларов, а Pro-модели – от 1099 долларов.

Новость обновляется

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что iPhone 17 Pro Max станет самым лучшим в серии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.