Инженеры хотят поселить людей на дне океана уже в 2027 году: как будет выглядеть подводное жилье

Британская инжиниринговая компания DEEP заявила о намерении поселить людей на дне океана в 2027 году. Речь идет о глубине 200 метров, но создатели идеи считают, что это даст ученым новые возможности для исследования морского дна.

Об этом рассказало IFLscience. Компания уже создала макеты футуристического модульного подводного жилья, которые позволят людям жить под водой до 28 дней напролет.

Инженеры хотят создать станцию Sentinel, которая станет местом обитания для исследователей океана. Такая станция будет состоять из жилых помещений, зоны общего пользования и лаборатории.

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Президент подразделения DEEP в Европе, Ближнем Востоке и Африке Стив Этертон отметил, что человечество должно работать над тем, чтобы сохранить океаны, но для этого необходимо лучше понять их.

"Океаны находятся в центре многих вызовов, с которыми сталкивается мир, но они также предлагают возможности, которые мы еще даже не стали осознавать", – сказал Этертон.

Он отметил, что океаны обеспечивают людям "по меньшей мере каждый второй вдох", влияют на погоду, климат и людей в целом.

При этом эта экосистема остается на удивление малоизученной.

Именно поэтому DEEP хочет поселить исследователей на глубине 200 метров, обеспечив им возможность лучше "понять эту животворную среду".

Планируется, что жилье будет работать на "возобновляемой энергии" и будет иметь спутниковую связь благодаря буям. Отходы жизнедеятельности исследователей будут перерабатываться благодаря биореактору, который сейчас находится в разработке.

Планируется, что модульное жилье сможет работать на дне океана около 20 лет и его можно будет передислоцировать в разные места по всему миру.

Первые исследования своего модульного жилья компания планирует провести в затопленном карьере в Великобритании. Его глубина достигает 600 метров.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что соучредитель скандальной OceanGate решил поселить людей в космосе.

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