Приятной смерти на Венере? Соучредитель скандальной OceanGate решил поселить людей в космосе

Пока Илон Маск планирует поселить людей на Марсе, а NASA – создать колонию на Луне, Гильермо Зонлейн – соучредитель компании OceanGate, отправившей пять человек на батискафе "Титан" в обреченное путешествие к обломкам "Титаника" на глубине 3,8 километра, теперь намерен создать космическую колонию на Венере. Уже к 2050 году там якобы смогут проживать 1000 человек.

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О своих космических планах Зонлейн рассказал изданию Insider. Предпринимателя не волнует даже то, что планета, мягко говоря, не слишком радушна людям.

Венера – вторая планета от Солнца. Хотя ее называют близнецом Земли, на самом деле, если она и такова, то разве что очень зловещая. Благодаря густой серной атмосфере, создающей парниковый эффект, температура на поверхности Венеры достигает колоссальных 482 градусов по Цельсию.

Но Зонлейн, представивший проект Humans2Venus, намерен собрать исследовательскую группу, перед которой будет стоять задача создать колонию, которая будет плавать над над горячей поверхностью планеты, которая, по его словам, к 2050 году станет домом для 1 000 человек.

Он убежден, что полет на Венеру ничем не отличается от полета на Луну.

"Когда вы говорите о полете на Венеру, это вызывает удивление вне космической отрасли. И это даже вызывает удивление внутри космической отрасли", – признал предприниматель.

Он отметил, что это "амбициозная цель", но она "совершенно выполнима" к 2050 году.

Стоит заметить, что Зонлейн не слишком причастен ко всей трагической истории с батискафом "Титан", поскольку только помогал погибшему во время трагедии Стоктону Рашу воплотить идею о подводных приключениях и еще в 2013 году ушел с поста генерального директора OceanGate, сохранив миноритарную долю в компании.

"Забудьте об OceanGate. Забудьте "Титан". Забудьте Стоктона", – призвал Зонлейн.

По его словам, "человечество может оказаться на пороге большого прорыва и не воспользоваться им". Предприниматель, очевидно, таким заявлением пытается отмахнуться от скептиков, которые не слишком готовы доверять заявлениям человека, допустившего создание компании по подводному туризму, которая просто игнорировала все меры безопасности.

Да и, как пишут западные СМИ, непонятно, как именно Зонляйн планирует создать флотилию космических кораблей, которая выдержит длительные пребывания под опасным ультрафиолетовым излучением в атмосфере Венеры и как вообще будет действовать венецианская колония.

Как рассказывал OBOZREVATEL, трагедия с "Титаном" произошла 18 июня, когда батискаф отправился на исследование "Титаника". Обломки подводного аппарата обнаружили только 22 июня. Все подробности этой истории можно почитать здесь.

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