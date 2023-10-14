ИИ за 26 секунд создал робота, который ходит благодаря воздуху: человек бы до такого даже не додумался

Модель искусственного интеллекта, которой исследователи поставили задачу создать робота, способного ходить, показала, насколько ИИ и человек различаются в своем мышлении. Созданный робот оказался маленьким, пружинящим и деформированным, но способным делать то, о чем просили ученые.

Об этом говорится в результатах исследования ученых из Северо-Западного университета, Массачусетского технологического института и Университета Вермонта в США, опубликованных в журнале Proceedings of the National. Ученые также опубликовали видео с роботом (чтобы посмотреть его, доскрольте новость до конца).

В ходе исследования ИИ была поставлена четкая задача: "спроектируй робота, который умеет ходить". На выполнение задания ИИ потратил всего 26 секунд, создав целую эволюционную линейку роботов. Первая разработанная им модель походила на прямоугольный блок размером с мыло. Эта модель была способна двигаться, но не ходить, поэтому ИИ по сути эволюционировал ее от одной модели к другой, пока не получил несколько карикатурного робота с ногами, который все же оказался способным ходить.

Видео дня

"Мы сказали искусственному интеллекту, что хотим робота, который может ходить по земле. Затем мы просто нажали кнопку и престо", – рассказал доцент Северо-Западного университета и ведущий автор исследования Сэм Кригман.

Действующая модель была пружинистой, имела форму то ли неправильного прямоугольника, то капли и была фиолетовой. Выяснилось, что для того, чтобы ходить, ей нужен был только воздух, заставивший ее деформированные "ноги" шагать.

Кригман считает, что шагающий робот "не похож ни на одно животное, когда-либо ходившее по земле", хотя стоит отметить определенное сходство с носорогом.

Описывая то, как робот за 26 секунд сменил несколько моделей роботов, пока не дошел до "исправной", исследователи заявили, что это было "мгновенной эволюцией".

"Раньше эволюция роботов требовала недель проб и ошибок на суперкомпьютере, и, конечно, прежде чем животные смогли бегать, плавать или летать по нашему миру, прошли миллиарды и миллиарды лет проб и ошибок", – сказал Кригман.

Такая длительная эволюция объясняется тем, что природа учится на своих ошибках, но она должна допустить эти ошибки, поскольку не способна заглянуть в будущее, чтобы знать, сработает ли конкретная эволюционная модель или нет. В то же время ИИ способен просчитать все заранее.

"Мы нашли способ снять этот занавес", – отметил ученый.

Как пишет Gizmodo, предложенную ИИ модель ученые напечатали на 3D-принтере, чтобы проверить, будет ли она работать в реальном мире. На видео, опубликованном учеными, показано, как исследователи нагнетают воздух в работа, который расширяется и начинает переставлять ноги. Да, робот медленный, но сам факт того, что он был создан всего за 26 секунд эволюции – важен для ученых.

Но больше всего ученых удивил "дизайнерский" подход работа, который они сначала не могли понять. В частности, речь шла об отверстиях на теле, которые сначала показались ученым случайными, но когда они убрали их, оказалось, что робот терял возможность передвигаться.

Исследователи также говорят, что странная форма и текстура работа, разработанного ИИ, не похожа на то, что раньше создавалось инженерами-людьми. Они считают, что разработанный ИИ робот может заставить будущих разработчиков подвергнуть сомнению свои предположения о том, какие формы на самом деле являются наиболее эффективными для выполнения желаемой задачи.

"Когда люди проектируют роботов, мы стремимся, чтобы они выглядели как привычные объекты, но искусственный интеллект может создать новые возможности и новые пути вперед, о которых люди даже не догадывались… Я думаю, что когда некоторые люди смотрят на этого робота, они видят бесполезный гаджет. Я же вижу рождение совершенно нового организма", – сказал Кригман.

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