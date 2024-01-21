ИИ может стать последним изобретением человечества: бывший босс OpenAI предупредил о неизбежном

Искусственный интеллект может стать последней технологией, изобретенной людьми. Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе сосуществование людей и ИИ будут иметь не лучшие последствия, впоследствии эта технология изменит жизнь всех к лучшему.

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Такое мнение высказал бывший руководитель OpenAI (компания-разработчик ChatGPT) Зак Касс, называющий себя футурологом искусственного интеллекта. Он считает, что ИИ станет для человечества настоящим подарком сверху.

Касс осенью прошлого года покинул OpenAI, чтобы продвигать революцию ИИ и выполнять роль кого-то вроде самопровозглашенного пиар-агента технологии. Он убежден, что в конечном итоге ИИ станет спасением для мира.

"ШИ – это не обреченность и мрак, будущее не будет мрачным и постапокалиптическим, а светлым и исполненным больше радости и меньше страданий", – убежден Касс.

Вместе с тем он признает, что в краткосрочной перспективе технология может привести к целому ряду "действительно неудобных для людей" последствий, но в конечном итоге это принесет больше пользы.

Касс прогнозирует, что ИИ позволит людям в развитых странах работать "намного меньше", а проживающим в более бедных странах, по его мнению, ИИ откроет доступ к новым возможностям.

"У каждого ребенка будет учитель с искусственным интеллектом", - прогнозирует исследователь.

По его словам, также у каждого человека будет собственный ИИ-врач, который "поможет поставить диагноз и, по крайней мере, перенаправить пациента к специалисту". В этом контексте он упомянул, что в январе 2024 стало известно, что благодаря ИИ был открыт первый за 60 лет новый антибиотик.

Он также рассказал, что среди деятелей индустрии ИИ существует консенсус, согласно которому, независимо от того, являются ли их взгляды положительными или отрицательными, "все они признают невероятный потенциал этой технологии".

"Я не встречал ни одного инсайдера в отрасли, который бы не признавал тот факт, что это может быть последней технологией, которую когда-нибудь изобретут люди", – заявил Касс.

По его словам, после того, как ИИ достигнет определенного уровня развития, он "просто будет двигать нас с исключительной скоростью, и мы будем жить все более полноценной, радостной жизнью с меньшими страданиями, и… будем исследовать другие миры и галактики".

Он признает, что для многих экспертов в области ИИ его прогнозы звучат наивно, поскольку многие имеют более негативное видение влияния развития ИИ на человечество.

"Я думаю, что есть люди, которые скажут, что риск настолько велик, что даже преимущества этого не стоят. Я с этим категорически не согласен. Я просто не вижу никаких доказательств того, что ИИ захочет убить нас всех", – подчеркнул Касс.

Несмотря на это, он признал, что ИИ может создать серьезные, хотя и не экзистенциальные проблемы для человечества.

В частности, на поколение или даже на несколько поколений может остановиться интеллектуальное развитие, поскольку все сложные проблемы будет решать именно ИИ. Но в конце концов человечество решит эту проблему.

Также существует риск того, что определенная группа людей столкнется с кризисом идентичности, поскольку ИИ сможет выполнять их работу. Но, по словам Касса, речь не о том, что люди останутся без средств к проживанию, а о том, что они не будут знать, чему теперь посвятить свою жизнь.

Кроме того, человечеству придется изрядно поработать над тем, чтобы быть убежденным, что ИИ работает в интересах и во благо всего людей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что ученые подсчитали вероятность того, что ИИ истребит человечество.

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