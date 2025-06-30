ИИ, голосовое управление и не только: что известно о первых умных очках Xiaomi и сколько они стоят. Фото

Xiaomi бросила вызов Meta на рынке смарт-очков. Их первые AI Glasses выглядят как настоящий технологический прорыв, который может подвинуть даже Ray-Ban.

Видео дня

По меньшей мере – на уровне функций и амбиций. Об этом пишет gizmodo.

На первый взгляд, новинка поражает не только внешним видом, но и тем, что умеет. Очки стоят около 280 долларов – примерно как Ray-Ban Meta, но предлагают больше.

Например, функцию мобильных платежей через Alipay. Владелец просто сканирует QR-код камерой очков и подтверждает оплату голосом. Все это звучит смело, почти футуристично – но при этом очень удобно, если система действительно работает стабильно.

Еще одна "фишка" – электрохромные линзы. То есть очки умеют переключаться между затемненным и прозрачным режимом вручную. Это особенно пригодится тем, кто хочет пользоваться гаджетом и в помещении, и на улице, без необходимости менять очки или искать компромиссы с фотохромными линзами.

Также очки обладают способностью записывать видео. Как утверждает Xiaomi, AI Glasses могут непрерывно снимать до 45 минут. Это почти фантастика, особенно если сравнить с максимумом в три минуты в смарт-очках Meta. К тому же разработчики обещают поддержку видеозвонков и даже стримов от первого лица – почти как в фильмах о будущем, только без спецэффектов.

На техническом уровне очки оборудованы камерой на 12 мегапикселей, голосовым помощником и сразу пятью микрофонами. Все это необходимо для более четкого взаимодействия с пользователем и лучшего качества во время звонков. Но самым громким заявлением выглядит автономность: Xiaomi говорит, что AI Glasses работают до 8,6 часов без подзарядки. Для сравнения, очки Meta держатся всего четыре.

Эксперты скептически относятся к таким характеристикам. Но даже если половина функций работает так, как заявлено, это уже серьезная заявка на лидерство.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло китайскую корпорацию Xiaomi ("Сяоми") в список международных спонсоров войны. Компания не просто не прекратила деятельность в РФ, но и расширяет свое присутствие на этом рынке. В самой корпорации уже заявили о протесте против внесения в перечень и своей поддержке "мира во всем мире".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!