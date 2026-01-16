Где не стоит вешать телевизор: 8 неудачных мест

Для телевизора, как и для недвижимости, главное – это локация. Даже самая дорогая и самая продвинутая модель не раскроет свой потенциал в интерьере, если повесить ее где угодно, только бы нашлась свободная розетка.

Видео дня

Порой для размещения экрана выбирают необычные места, которые добавляют изюминку дизайну помещения, но часто это вредит или самому устройству, или вашему комфорту. Поэтому, если вы ищете место для телевизора, издание Slash Gear собрало список из 8 худших точек, где его точно вешать или ставить не стоит.

Прямо напротив окна

Ставить телевизор так, чтобы в него "смотрело" окно – это классическая ошибка новичка. Естественный свет, который красиво наполняет помещение, на экране превращается в блики, которые мешают разглядывать изображение. Поэтому, если не хотите постоянно дергать туда-сюда шторы, не вешайте телевизор напротив окна. Кроме того, это вопрос приватности: прохожие или соседи всегда будут видеть, что именно вы сейчас смотрите. Лучше всего ставить ТВ под углом к окну или в месте, где освещением легче управлять.

Перед дверным проходом

Монтаж телевизора в зоне дверей – это гарантированное постоянное раздражение. Во-первых, люди, которые ходят туда-сюда, будут перекрывать вам экран в самый интересный момент. Во-вторых, это создает пробки: членам семьи придется маневрировать вокруг телевизора, из-за чего комната будет казаться тесной и неудобной. Третий фактор – звук. Стук дверей, открывающихся рядом с колонками или саундбаром, портит всю аудиокартину, которая является важной частью удовольствия от фильма.

Над камином

Это место кажется уютным, но на самом деле оно одно из худших. Первая проблема – угол обзора. Телевизор в таком случае висит слишком высоко, и уже через несколько дней вы почувствуете боль в шее. Вторая – тепло. Камин генерирует жар и копоть, которые постепенно разрушают внутренние компоненты электроники. Современные тонкие панели особенно чувствительны к перегреву. Ну и, конечно, блики от самого огня на экране точно не улучшат качество картинки.

Под самым потолком

Даже если под телевизором нет камина, вешать его под потолок – плохая идея. Кроме упомянутой боли в шее и необходимости постоянно задирать голову, страдает угол обзора и цвета могут выглядеть тусклыми, если смотреть на панель снизу вверх. Также звук от динамиков может отражаться от потолка, что ухудшает его качество. Идеальное правило размещения ТВ: когда вы сидите, ваши глаза должны быть на уровне центра экрана.

На кухне

Телевизор на кухне звучит как отличная идея. Вы можете готовить с любимым фуд-блогером или наслаждаться интересным сериалом. Но на практике кухня – это ад для телевизора. Ее постоянно наполняет пар, а еще здесь брызгает жиром и водой. А брызги от сковородки или высокая влажность быстро выведут технику из строя. В дополнение шум воды в мойке, рев блендера, звон посуды и шипение масла не дадут вам нормально слышать звук. Ну и кухня – это всегда наиболее заставленное техникой место в доме, добавьте к ней еще и телевизор и ощущение захламленности станет максимальным.

Перед картинами или произведениями искусства

В гостиной важно соблюдать эстетический баланс. Если поставить ТВ слишком близко к произведению искусства или перекрыть им часть декора, возникнет визуальный конфликт. Яркие картины будут отвлекать внимание от экрана, а сам телевизор своими бликами на стеклянных рамах картин создаст хаос. Кроме того, глянцевая поверхность выключенного ТВ может некрасиво отражать картину, превращая продуманный дизайн в нагромождение предметов.

В углу комнаты

Углы кажутся удобным местом под телевизор с точки зрения экономии места, но здесь возникают технические трудности. Большинство креплений созданы для плоских стен, поэтому монтаж в углу требует специальных (и не всегда универсальных) кронштейнов. Большой телевизор будет некрасиво выступать вперед, забирая полезное пространство, а расставить вокруг него мебель так, чтобы всем было удобно смотреть удастся далеко не в каждом случае. Не хотите ломать геометрию комнаты – поищите какое-то другое место под экран.

В ванной или возле бассейна

Это зоны максимального риска. Телевизоры и вода абсолютно несовместимы. Высокая влажность, пар в ванной или случайные брызги у бассейна могут вызвать внутреннюю коррозию или короткое замыкание электроники. К тому же экран в ванной будет постоянно запотевать. Что касается бассейна, то обычные телевизоры не рассчитаны на прямой солнечный свет и перепады температур на улице. Для таких целей существуют специальные уличные модели, но они стоят бешеных денег.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие электроприборы нужно выключать из розетки, если вы надолго уезжаете из дома.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.