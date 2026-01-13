Критически важно: какие электроприборы следует выключить из розеток перед поездкой

Когда вы собираете чемоданы и настраиваетесь на отдых, легко забыть о важном шаге подготовки к путешествию. А эксперты убеждают: выключить электроприборы из розеток просто необходимо для безопасности вашего дома. И для экономии заодно.

Как пишет издание House Digest, многие бытовые устройства продолжают поглощать небольшое количество электроэнергии даже в выключенном состоянии, что создает так называемую фантомную нагрузку. Это не только бьет по кошельку, но и создает риск повреждения техники или возникновения пожара из-за скачков напряжения. Поэтому перед тем, как запереть дверь и отправиться навстречу приключениям, пройдитесь по этому списку.

Стиральная и сушильная машины

Эти приборы потребляют энергию даже выключенными, поскольку остаются в режиме готовности к нагреву воды. Кроме вытягивания вилки из розетки, обязательно перекройте воду, чтобы избежать затопления. Также стоит почистить сушилку от ворса, чтобы минимизировать риск воспламенения.

Посудомоечная машина

Резкие скачки напряжения могут повредить устройство в ваше отсутствие. Как и со стиралкой, здесь важно перекрыть подачу воды. Маленький совет: оставьте дверцу посудомойки немного открытой, чтобы избежать появления плесени и неприятного запаха.

Тостер

Даже такой простой прибор может стать причиной беды, если скачок напряжения повредит нагревательный элемент. Если же внутри остались крошки или жир, это создает реальную угрозу пожара, пока вы отдыхаете.

Аэрогриль

Даже если вы им не пользуетесь, он продолжает тихо потреблять электричество. Лучше не рисковать пожаром в случае неисправности прибора или сбоев в электросети и просто вытащить шнур.

Кофеварка

С годами внутренние элементы и провода изнашиваются, что может привести к нежелательному воспламенению. Чтобы ваша любимая кофеварка служила дольше и не создавала опасности, выключайте ее из сети на время отпуска.

Электрический чайник

Чайник продолжает тянуть энергию, пока включен в розетку. К тому же устройство может перегреться, что испортит нагревательный элемент или приведет к опасной ситуации.

Холодильник

Это один из важнейших приборов, но короткие замыкания или непогода могут и его вывести из строя. Если вы уезжаете надолго, лучше освободить холодильник от продуктов и вытащить вилку из розетки.

Телевизор

Выключение телевизора из розетки прерывает тепловую связь с сетью, что уменьшает износ деталей и продлевает срок его службы. Это также надежная защита от пожара в случае ночных гроз или перепадов напряжения.

Микроволновая печь

Даже в состоянии покоя микроволновка тратит от 2 до 7 ватт в час, чтобы поддерживать работу часов и памяти. Хотя это немного, при определенных обстоятельствах это может привести к поломке прибора или воспламенению.

Обогреватель

Портативные обогреватели являются причиной 44% пожаров, связанных с отопительным оборудованием. Они потребляют энергию даже выключенными, а риск воспламенения резко возрастает во время скачков напряжения.

Плита

Всего один сбой может привести к тому, что ваша плита (газовая или электрическая) вызовет пожар. Отключение ее из сети на время длительного отсутствия минимизирует риски и их последствия.

Ароматические диффузоры

Кому из нас не хочется вернуться в дом, где приятно пахнет. Но все же оставлять диффузор в розетке не стоит. В случае неисправности мотора или перегрева системы запах может стать слишком резким, или же устройство просто выйдет из строя.

Все зарядные устройства

Мы часто о них забываем, но зарядки для телефонов и ноутбуков могут перегреваться без присмотра. Кроме риска пожара, постоянное пребывание под напряжением сокращает жизнь самих зарядных устройств.

Очистители воздуха и вентиляторы

Оставлять очиститель включенным для чистого воздуха, пока вы не дома, нет смысла – он только будет накручивать счет за свет. Вместе с вентиляторами его следует выключить, чтобы устранить любой риск возгорания из-за неисправности сети.

