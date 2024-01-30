Где на земле люди живут дольше всего: назван главный секрет

Секрет вечной молодости еще не открыли, и, если быть откровенными, вряд ли когда-нибудь откроют. Старение является неизбежной частью жизни, но человечество всегда искало рецепт долголетия. Стремление к вечной молодости создало многомиллиардную индустрию, начиная от продуктов против старения, добавок и диет и заканчивая экспериментальными засекреченными методами, о которых веками ведутся теории заговоров.

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На рубеже XIX-XX веков средняя продолжительность жизни в Великобритании составляла около 46 лет. В 20-е годы XXI века она выросла почти вдвое – до 82 лет. Где на Земле живут дольше всего и в чем секрет "голубых зон", рассказало издание Science Alert.

Где на Земле живут дольше всего

На самом деле, нынешняя продолжительность жизни, по крайней мере, в развитых странах, существенно выросла благодаря прогрессу медицины и улучшению условий жизни и труда.

Но долгая жизнь тоже имеет свою цену. Врачи наблюдают более высокие показатели хронических и дегенеративных заболеваний, причем заболевания сердца неизменно возглавляют список. Следовательно, вместо того, чтобы стремиться к долголетию, следует быть больше заинтересованными в том, чтобы быть здоровыми как можно дольше.

Интересно, что в некоторых местах была обнаружена большая часть долгожителей, которые демонстрируют чрезвычайное физическое и психическое здоровье.

Исследование AKEA на острове Сардиния, в Италии, например, определило "голубую зону" (названную потому, что она была обозначена синей ручкой), где находилось большее количество местных жителей, достигших своего 100-летнего возраста.

Эта "горячая точка долголетия" с тех пор была расширена, и теперь охватывает несколько других регионов.

Дольше всего люди живут в следующих регионах:

Икария, Греция;

Окинава, Япония;

Никойя, Коста-Рика;

Лома Линда, Калифорния;

Сардиния, Италия.

Люди, живущие в этих зонах, также имеют некоторые общие черты, которые сосредоточены вокруг того, чтобы быть частью сообщества, цель жизни, питаться здоровой пищей, поддерживать низкий уровень стресса и осуществлять ежедневные физические тренировки.

Их долголетие также может быть связано с окружающей средой, поскольку это преимущественно сельские, менее загрязненные территории.

Исследования показывают, что на генетику может приходиться лишь около 20-25% причин долголетия, то есть продолжительность жизни является сложным взаимодействием между образом жизни и генетическими факторами.

Секрет в рационе?

Каждая "голубая зона" имеет свой подход к рациону – поэтому одно конкретное питание или питательное вещество не объясняют длительную продолжительность жизни. Но интересно, что диета, богатая растительной пищей (например, местными овощами, фруктами и бобовыми), общая для этих зон.

К примеру, жители Лома Линды являются преимущественно вегетарианцами. Для долгожителей Окинавы характерно высокое потребление флавоноидов (химического соединения, обычно содержащегося в растениях) из фиолетового сладкого картофеля, сои и овощей. Употребление этого соединения связывают с улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы, включая снижение уровня холестерина и снижение частоты инсульта и сердечных заболеваний.

Некоторые факторы образа жизни (такие как курение и неправильное питание) также могут сократить продолжительность жизни. Но растительная диета – не единственный секрет. На Сардинии, например, мясо и рыбу потребляют в умеренных количествах в дополнение к местным овощам и традиционным продуктам, таким как хлеб из желудей, пане карасау (блин из закваски), мед и мягкие сыры.

В нескольких "голубых зонах" также наблюдается употребление оливкового масла, вина (около 1-2 стаканов в день) и чая. Все они содержат мощные антиоксиданты, которые помогут защитить клетки от повреждения с возрастом.

Возможно именно сочетание защитных эффектов различных питательных веществ в рационе объясняет исключительное долголетие. Рацион обитателей "голубых зон" не содержит ультраобработанных товаров, фаст-фудов либо сладких напитков, которые могут ускорить старение.

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