Луна закрыла Солнце на 4 минуты: в западном полушарии наблюдали солнечное затмение. Фото и видео

В понедельник, 8 апреля, часть жителей Земли имела возможность наблюдать редкое полное солнечное затмение. Во время него Луна на 4 минуты закрыла собой Солнце – увидеть это смогли жители западного полушария, в частности Мексики, США и Канады.

В Штатах 32 миллиона человек увидели затмение в его полной красе, а остальные смогли увидеть частичное солнечное затмение, когда Луна закрывает только часть солнечного диска, проходя между ним и Землей.

Многие люди отложили все дела и поехали в места, из которых они могли увидеть полное затмение, так как случается это нечасто. Наблюдатели делились кадрами астрономического явления в сети. OBOZ.UA собрал для вас лучшие из них:

"Ого! Будто вселенная открыла нам тайну", "Опыт, который я никогда не забуду", "Самое удивительное природное явление на Земле", "Это полное солнечное затмение поражает. До сих пор не верю своим глазам", – писали очевидцы в сети.

Следующее полное солнечное затмение на Земле произойдет в 2026 году. Его можно увидеть в Гренландии, Исландии, Испании, России и на небольшой части территории Португалии, тогда как частичное затемнение можно будет увидеть в Европе, Африке и Северной Америке.

OBOZ.UA также писал о том, что во время солнечного затмения 8 апреля люди могли наблюдать еще и темно-розовые башни и петли электрически заряженной плазмы, тянущиеся в космос.

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