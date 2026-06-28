Что означает аббревиатура QR: ответ очень прост

QR-коды уже давно стали привычной частью повседневной жизни. Их используют в меню ресторанов, на железнодорожных билетах, паркоматах, визитках, а также в медицинских учреждениях. Однако значение их названия многим было неизвестно.

Видео дня

На самом деле аббревиатура имеет простое объяснение и напрямую связана с основной функцией этой технологии. OBOZ.UA рассказывает, откуда появилось название "QR-код".

Аббревиатура QR означает Quick Response, то есть "быстрый ответ" или "быстрая реакция". Именно высокая скорость считывания информации стала основной идеей при создании этой технологии.

Технологию QR-кодов разработала в 1994 году японская компания Denso Wave для отслеживания автомобильных деталей в процессе производства. Традиционные штрихкоды уже не соответствовали производственным потребностям. Поэтому новый формат был создан таким образом, чтобы он мог содержать больше информации и значительно быстрее считываться.

Одной из причин широкого распространения QR-кодов стало решение компании сделать технологию свободной для использования без патентных отчислений. Благодаря этому QR-коды вышли за пределы автомобильной отрасли и начали применяться для платежей, меню, билетов и других повседневных задач.

Дальнейшему росту популярности технологии способствовало появление смартфонов, которые позволили мгновенно сканировать QR-коды. Само же название "Quick Response" отражает главную особенность этой разработки — быстрое считывание информации, ради чего она и была создана.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что если у вас iPhone версии Pro или одна из новых моделей iPhone 16 или iPhone 17, вы, вероятно, замечали значок цветка, который время от времени появляется в приложении камеры. Её появление неслучайно – цветок появляется на экране, когда вы подносите объект съёмки очень близко к объективам, а значит, переходите в макрорежим и переключаетесь на сверхширокоугольную камеру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!