Что означает значок цветка на камере iPhone: почему он рандомно появляется

Если у вас iPhone версии Pro или одна из новых моделей iPhone 16 или iPhone 17, вы, вероятно, замечали значок цветка, который время от времени появляется в приложении "Камера". Его появление неслучайно – цветок появляется на экране, когда вы подносите объект съемки очень близко к объективам, а значит, переходите в макрорежим и переключаетесь на сверхширокоугольную камеру.

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Благодаря этому режиму вы можете приблизиться к объекту на расстояние до двух сантиметров, чтобы сделать макроснимок. Как пишет BGR, макрорежим доступен на iPhone 13 Pro и более новых устройствах, но Apple также добавила эту функцию в базовые модели iPhone 16 и iPhone 17. Имейте в виду, что версии "e" и iPhone Air не поддерживают эту функцию, поскольку у них нет второй камеры.

Как освоить макрорежим на вашем iPhone

Apple настроила все так, что значок цветка для макрорежима появляется автоматически, как только вы подносите камеру вплотную к чему-либо. Однако бывают моменты, когда вы хотите сфотографировать что-то вблизи без смены объектива. В таких случаях можно просто нажать на значок цветка, чтобы отключить это автоматическое переключение. Если вдруг камера переключается сама, но значка в виде цветка вы не видите, вам нужно зайти в "Настройки" iPhone, выбрать "Камера" и включить переключатель "Управление макрорежимом". Эта кнопка позволяет лучше контролировать эту скрытую функцию камеры iPhone, что особенно полезно при плохом освещении.

Макрорежим на iPhone позволяет снимать как фото, так и видео. Что наиболее интересно, для съемки в макрорежиме можно также выбирать режимы "Замедленное" или "Таймлапс". Apple отмечает, что для этих режимов пользователям нужно просто переключиться на камеру 0,5x и поднести телефон ближе к объекту.

Еще одна удобная функция – возможность сохранять настройки управления макрорежимом между запусками камеры. Для этого перейдите в "Настройки", "Камера", "Сохранение настроек" и включите "Управление макрорежимом". Это очень полезно, когда вы хотите сосредоточиться исключительно на съемке крупным планом и поймали хорошее освещение, поскольку сверхширокоугольный объектив обычно имеет меньшую диафрагму по сравнению с основной камерой, из-за чего делать снимки становится сложнее, если у вас нет хорошего источника света.

Советы и рекомендации для лучших макроснимков

Вот несколько советов, которые помогут вам получить максимум от макросъемки. Первый совет: избегайте теней, которые могут сильно испортить кадр. Поскольку ваш собственный телефон может отбрасывать тень, когда вы приближаетесь к объекту, попробуйте снимать под другим углом или используйте источник света сбоку, а не прямо за спиной. Используйте одну из лучших функций в iOS – "Фотографические стили". Apple обновила их в iPhone 16, поэтому теперь вы можете настраивать множество деталей на фото уже после того, как оно сделано.

Используйте заранее сохраненный профиль, но также редактируйте свои любимые фотографии после съемки – для этого нужно нажать кнопку "Изменить" на фото, а затем коснуться "Стиль", чтобы настроить тон, теплоту и т. д. Еще один совет для макрорежима – зафиксируйте фокус. Если камера постоянно переключается туда-сюда, попробуйте зажать экран пальцем, чтобы зафиксировать фокус и экспозицию на объекте. Это помешает камере "бродить" в поисках фокуса, когда вы подносите её вплотную. И последнее по списку, но не по значимости: когда вы находитесь так близко к объекту, нужно быть осторожным, чтобы фото не получилось размытым. Если использовать небольшой штатив или устойчивую поверхность, на которую можно опереться, ваши макроснимки будут значительно четче.

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