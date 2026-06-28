Украина имеет уникальное достижение на ЧМ по футболу: как дважды отличился Шовковский и почему стоит вспомнить о серии пенальти

Сегодня начинается плей-офф чемпионата мира. С этого момента больше никаких ничьих – игра будет продолжаться до определения окончательного победителя. Расширенный до 32 команд турнир означает, что теперь значительно возрастает вероятность увидеть серию пенальти. Но при чем здесь Украина? Какой уникальный рекорд имеет наша сборная? И какова вообще история ударов с отметки? Рассказывает OBOZ.UA.

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Когда появились серии пенальти?

Футбол очень долго шел к понятному алгоритму определения победителя. Например, в свое время "Бавария" и "Атлетико" сыграли вничью в финале ЛЧ, но после этого был второй матч, а не серия пенальти. Испанцы устали и разгромно проиграли повтор финала. Чтобы такого не было на чемпионатах мира, ФИФА решила ввести серии пенальти сразу для всех матчей плей-офф. Впервые это произошло в 1978 году, на турнире в Аргентине. Но понадобились они только на следующем чемпионате мира в Испании. В 1982 году зрители впервые увидели, как Западная Германия выбила Францию со счётом 5:4 в серии пенальти и вышла в финал.

Можете себе представить, что за почти 50 лет существования такого формата определения исхода матча было проведено всего 35 серий пенальти! Больше всего их было в прошлом году: в Катаре провели 5 одиннадцатиметровых лотерей. А драматический финал с серией пенальти между Францией и Аргентиной стал лишь третьим финалом ЧМ, где исход решался с отметки. Ранее так было в 1994 и 2006 годах. Еще в четырех турнирах серии пенальти проводились по 4 раза (1990, 2006, 2014 и 2018). Только первый в истории ЧМ, где их, по иронии судьбы, и ввели, прошел без такого драматизма.

Абсолютных доминаторов всего два. ЧМ выигрывал только один

Только две команды за последние 50 лет выиграли все четыре серии пенальти, в которых они участвовали – это Германия и Хорватия. Удивительно, что у немцев эти серии разбросаны по разным турнирам и составляют 4 чемпионата мира. А вот балканцы все свои одиннадцатиметровые пробивали за последние 2 турнира: дважды в 2018 и дважды в 2022, каждый раз успешно. Больше всего таких серий было у Аргентины: 7 раз они не могли определить победителя за 120 минут. Дважды на прошлом ЧМ, когда они к тому же завоевали трофей. Однако выйти сухими из всех эпизодов "Альбиселесте" не удавалось.

Хотите пройти дальше? Продержитесь против Испании

Главный фаворит этого года – сборная Испании. Лучшее молодое поколение, слаженный каталонский состав, мотивация и вдохновение победами. Можно было бы так сказать, если бы не их ужасная статистика: "Фурия Роха" участвовала в 5 сериях пенальти на чемпионатах мира и выиграла лишь одну. Кажется, есть рецепт против них в плей-офф. Хотя все фавориты так или иначе страдали в серии одиннадцатиметровых. Англия и Италия проиграли три из четырёх серий, Франция уступала дважды, так же как и Нидерланды. В Катаре испанцы опозорились по полной: вылетели в 1/8 финала, против Марокко, да еще и ни одного гола не забили. Раньше так смогла только Швейцария, когда тоже проиграла 3:0. Вспомните, кому?

Нужно вспомнить тогда и самые длинные серии пенальти – таких случаев сразу два. Командам понадобилось по 12 попыток! Неудивительно, что впервые это произошло при первом же применении пенальти в 1982 году; уже знакомые нам немцы и французы, а серия завершилась 9 забитыми голами. Повторили это на ЧМ-94, когда Румыния и Швеция тоже сыграли 5:4 после 12 подходов.

Украинский рекорд на чемпионатах мира

Сборная Украины выступала на чемпионатах мира лишь однажды, в далеком 2006 году. Но тогда мы наделали немало шума. Команда не только вышла из группы Н (где была грозная Испания), но и смогла дойти аж до четвертьфинала! С второго места "желто-синие" встретились со Швейцарией. Матч завершился со счётом 0:0 в основное время, ничейный счёт сохранился и после двух дополнительных таймов.

Началась та самая серия пенальти. Первый удар не забил лидер команды – Андрей Шевченко разбежался по-кварцановски, но пробил откровенно слабо; Цубербюлер угадал угол и легко парировал. В этот момент Блохин разбивал все бутылки на скамейке запасных, а нам показалось, что на этом сказка и закончится. Но затем в игру вступил Шовковский. Он отразил идентичный удар Штреллера, спас от перекладины после удара Барнетты и парировал решающий удар Кабанаса. Благодаря изящному удару Милевского, сильному удару Реброва и классическому исполнению Гусева наши прошли дальше со счётом 3:0.

Серия пенальти, завершившаяся с минимальным счётом, записана на наш счёт. Это абсолютный рекорд чемпионатов мира, когда команда побеждала со счётом 3:0. Символично, что здесь мы сравнялись с Германией и Марокко – эти две сборные тоже выигрывали с минимально возможным счётом. Это невозможно превзойти, можно только повторить.

Шовковский вошёл в уникальный клуб из двух человек

Opta пишет, что лишь два вратаря в истории прошли "сухими" через серию пенальти на чемпионате мира. Открыл дверь в мир таких рекордов наш Александр Шовковский именно теми спасениями против швейцарцев. И он стал первым с 1978 года голкипером, который не пропустил ни одного удара с отметки в серии – два сейва. На второго пришлось ждать долго: только в 2022 году Яссин Буну (также с двумя сейвами) помог Марокко пройти Испанию. И неважно, сколько матчей с сериями было сыграно. Многие вратари могли бы повторить такое. Но за 50 лет их до сих пор только двое. И украинец в этом списке.

Как будет на чемпионате мира 2026 года?

Первые удары с отметки возможны уже сегодня, ведь вечером 28 июня первый матч 1/16 сыграют Южная Африка и Канада. Судя по выступлениям в группах, кажется, что обе сборные не против дотянуть до одиннадцатиметровых и переложить ответственность за следующий этап на вратарей.

Но главная тенденция – рекорд прошлого года может быть побит уже в ближайшие недели. Так же, как был побит рекорд Клозе по количеству забитых голов, под угрозой находятся и 5 серий пенальти за турнир. Ведь участников 32, матчей слишком много, и тактика "автобуса" может расцвести. А это означает вдвое больше игр и давление на результат. В таком случае отсидеться в обороне и бить пенальти может оказаться неплохой стратегией. Математика говорит, что всё возможно. Ну а мы хотим проверить, смогут ли Германия и Хорватия сохранить свои уникальные беспроигрышные серии.