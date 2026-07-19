Что делать, если у вас украли телефон: инструкция для Android и iPhone

Потеря или кража смартфона – это всегда огромный стресс, ведь мобильный телефон – не просто средство связи, а хранилище личных данных, банковских карт, паролей и семейных архивов. Однако если действовать быстро, можно защитить свои сбережения, заблокировать устройство и даже вычислить его местоположение гаджета.

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Для телефонов на Android и iOS существуют инструкции на случай потери или кражи смартфона. OBOZ.UA рассказывает подробный алгоритм действий для владельцев Android и iPhone, который минимизирует ущерб.

Инструкция для iPhone

Как только вы поняли, что телефона нет, время начинает играть против вас. Первое, что нужно сделать – закрыть злоумышленникам доступ к операционной системе.

Найдите любое другое устройство (компьютер, планшет или телефон друга). Зайдите на сайт iCloud.com/find или воспользуйтесь приложением "Локатор" (Find My) на другом устройстве Apple. Введите свой Apple ID и пароль, выберите пропавший iPhone и включите "Режим пропажи" (Lost Mode).

После этих действий экран смартфона мгновенно заблокируется вашим паролем, на нем можно будет отобразить сообщение с вашей резервной контактной информацией, а платежная система Apple Pay будет временно отключена.

Инструкция для Android

Перейдите на страницу сервиса google.com/android/find с любого доступного устройства. Войдите в тот же Google-аккаунт, который привязан к украденному телефону.

Выберите нужное устройство в списке и нажмите "Заблокировать устройство" (Secure Device). После этих операций смартфон заблокируется PIN-кодом или графическим ключом, вы выйдете из аккаунта Google на этом устройстве, а на экран можно будет вывести сообщение для нашедшего.

Защита денег и банковских приложений

Современные воры крадут телефоны не ради самого устройства, а ради доступа к вашим мобильным банкам. Поэтому критически важно перекрыть им доступ к финансам.

Позвоните в свои банки, сообщите оператору о краже телефона и попросите временно заморозить действие мобильных приложений, привязанных к этому номеру, а также заблокировать виртуальные карты, если они были добавлены в бесконтактную оплату.

Свяжитесь со своим мобильным оператором (или зайдите в ближайший офис с паспортом). Если этого не сделать, воры смогут переставить вашу SIM-карту в другой телефон и получить SMS-коды для подтверждения банковских переводов или смены паролей.

Полное удаление данных

Если вы понимаете, что гаджет украден безвозвратно, например, геолокация показывает его в другой стране или в известном "радиорынке", необходимо уничтожить всю личную информацию дистанционно.

Для iPhone в том же сервисе iCloud нажмите "Стереть этот iPhonе". Имейте в виду, что после этого отслеживать геолокацию устройства через "Локатор" станет невозможно.

Для Android в сервисе Google Find My Device выберите пункт "Очистить устройство" (Erase Device). Данные будут удалены навсегда (сброс до заводских настроек). Если телефон в этот момент офлайн, очистка произойдет при первом же подключении к интернету.

Многие считают это бесполезным, но подать заявление в полицию необходимо как минимум для того, чтобы обезопасить себя, если с вашего телефона начнут совершать противоправные действия (например, звонить с угрозами о минировании или брать микрозаймы).

Для этого узнать свой IMEI лучше прямо сейчас (наберите комбинацию *#06# и сохраните этот номер в надежном месте). Именно по IMEI полиция и операторы могут отслеживать телефон, даже если в него вставили другую SIM-карту.

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