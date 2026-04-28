Что будет, если не вынимать зарядку из розетки: последствия, о которых вы не думали

Это кажется вполне нормальным и невинным – держать зарядное устройство для гаджетов постоянно вставленным в розетку, причем с того самого дня, как его достали из коробки. Однако специалисты по электромонтажу советуют пересмотреть эту привычку.

Видео дня

Хотя постоянное пребывание зарядного устройства в сети не является катастрофой, его отключение поможет сэкономить деньги и уберечь дом от пожара. Издание Southern Living обратилось к экспертам за объяснением.

Стоит ли выключать зарядные устройства, когда они не используются

Многие привыкли оставлять технику включенной в сеть даже после завершения работы, но эксперты настоятельно советуют избавляться от этой привычки. Они объясняют, что большинство зарядок продолжают потреблять небольшое количество энергии, даже когда к ним ничего не подключено. Это явление называют фантомной нагрузкой. Да, суммарные расходы от нее не являются огромными, но со временем они накапливаются и увеличивают счета за электричество.

Кроме финансового аспекта, существует еще более весомая причина – безопасность и продление срока службы самого устройства. Специалисты отмечают, что постоянное пребывание под напряжением постоянно держит компоненты зарядки теплыми, из-за чего они изнашиваются быстрее и вам приходится чаще покупать устройства на замену. В дополнение, поскольку устройства генерируют тепло, старые или поврежденные экземпляры могут создать реальный риск возгорания.

Другие аспекты безопасности

Кроме риска пожара и лишних расходов, существуют и другие негативные факторы, которые нужно учитывать. В частности, свисающие провода могут представлять опасность для детей или домашних животных. Эксперты отмечают, что включенное в сеть зарядное устройство всегда находится под напряжением на конце штекера. Любопытный ребенок или домашний любимец могут потянуть или укусить кабель, что приведет к его повреждению и оголению проводов, которые под этим напряжением находятся.

Также эксперты предостерегают следить за совместимостью напряжения. Проблемы часто возникают при использовании адаптеров быстрой зарядки с кабелями, которые не рассчитаны на высокие ее показатели. В таком случае зарядное устройство начинает сильно перегреваться из-за невозможности эффективно передавать энергию, что опять же создает угрозу перегрева и пожара.

Как научиться вовремя выключать устройства

После многих лет такого использования зарядок изменить привычку может быть трудно. Однако специалисты предлагают несколько советов, которые облегчат этот процесс.

Сделайте выключение зарядок частью утреннего ритуала. Рекомендуется сочетать выключение зарядки с моментом, когда вы берете телефон в руки утром. Через неделю-две это действие станет механическим.

Держите зарядки на видном месте. Если розетка спрятана под столом, вы никогда не будете ее выключать. Использование удлинителей или зарядных станций на столе облегчает доступ к сети.

Используйте умные розетки или таймеры. Технологии позволяют настроить график отключения питания ночью или во время пребывания на работе. Таким образом, даже если вы забудете про кабель, розетка сама прекратит подачу энергии.

Используйте сетевой фильтр. Эксперты советуют подключать все зарядные устройства к одному сетевому фильтру, чтобы иметь возможность обесточить их одним нажатием кнопки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, на что обратить внимание, выбирая сетевой фильтр для дома.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.