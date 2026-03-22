Почему не все удлинители имеют кнопку: в чем разница

Удлинители и сетевые фильтры – довольно простые устройства, которые обычно имеют минимум элементов управления. Чаще всего это лишь кнопка питания или переключатель и несколько розеток. Однако некоторые модели имеют еще и кнопку сброса (reset), тогда как другие – нет.

Это связано с разницей в принципе их работы и уровнем защиты. Эксперты объясняют, как именно это работает и почему кнопка есть не у всех.

Как работает защита от перенапряжения

Удлинители с защитой от перенапряжения не просто распределяют электричество. Они отслеживают скачки напряжения и отводят избыток электроэнергии через заземление, вместо того чтобы пропустить его к подключенным устройствам.

Когда происходит сильный скачок, в фильтре срабатывает встроенный автоматический выключатель – подобно тому, как "выбивает" автомат в щитке. В результате питание полностью отключается. Иногда простое переключение кнопки питания не восстанавливает работу устройства.

Для чего нужна кнопка reset

Кнопка сброса позволяет перезапустить внутренний предохранитель после его срабатывания. Нажатие reset возобновляет подачу электроэнергии к удлинителю.

Без этой функции устройство после серьезного скачка может оставаться выключенным или непригодным к дальнейшему использованию.

Почему такая кнопка есть не у всех

Не все удлинители и сетевые фильтры имеют одинаковую конструкцию. Часть моделей оснащена внутренним автоматом и кнопкой reset, но другие работают иначе – они являются пассивными и фактически одноразовыми.

В случае сильного скачка напряжения такие устройства выполняют защитную функцию один раз, после чего их нужно заменить. Производители специально делают их более дешевыми и "жертвенными", чтобы в критической ситуации сгорел удлинитель, а не подключенная техника.

Именно поэтому кнопка reset чаще встречается в более мощных и более дорогих моделях, тогда как бюджетные варианты ее не имеют.

Стоит ли использовать после срабатывания

Даже если удлинитель с кнопкой reset снова работает после сброса, это не значит, что он полностью исправен. После сильного перепада напряжения внутренние компоненты могут быть повреждены.

Кроме того, любой сетевой фильтр имеет ограниченный ресурс защиты. Именно поэтому после серьезного скачка напряжения его рекомендуют заменить.

Дополнительная функция кнопки питания

Кнопка включения/выключения полезна не только для защиты. Она позволяет полностью обесточить подключенные устройства, например, на ночь.

Это помогает уменьшить потребление электроэнергии, ведь многие приборы продолжают использовать ток даже в режиме ожидания.

