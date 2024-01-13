Что астронавтам не разрешают брать в космос: ненужные и опасные вещи

Одно из наиболее заметных отличий в условиях пребывания на Земле и в космосе – отсутствие гравитации. Наша планета притягивает нас к себе, и мы можем свободно передвигаться по ее поверхности. В то время как в межпланетном пространстве влияние гравитации от планет и звезд настолько маленькое, что предметы свободно летают. И именно это может представлять опасность на борту космического корабля.

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Издание Discover Magazine рассказало об обычных земных вещах, которые в космосе могут стать источником огромной опасности. Или оказаться бесполезным грузом, который только сожжет лишнее топливо. Поэтому астронавтам запрещено брать их с собой в полет.

Стулья

Вспомните эти популярные в интернете постеры: астронавт в полном снаряжении сидит на садовом стуле на поверхности Луны и смотрит на Землю в небе. На самом деле это не больше, чем фантазии. Стулья не берут с собой в космос. При минимальной гравитации сесть на такую мебель не получится. Так же, как и поставить их куда-нибудь, не прикрепив предмет к полу. Поэтому стулья считаются скорее опасными, чем полезными.

Где тогда сидят астронавты, когда едят?

Поскольку сесть за стол в условиях микрогравитации не получится, астронавты пытаются просто удержаться в равновесии во время еды. Они парят в воздухе и потребляют упакованную специальным образом пищу, позволяющую избежать беспорядка на борту. Также существуют подносы для еды, которые крепятся к стене или коленям астронавта с помощью тканевых застежек.

Ручки и карандаши

В 1960-х годах в самом начале завоевания космоса специалисты NASA обнаружили, что в невесомости практически невозможно использовать чернила или шариковые ручки. Отсутствие гравитации не дает краске выходить наружу через кончик ручки и переносить ее на бумагу. Проблему могли бы решить карандаши, но кусочек сломанного грифеля создавал опасность для экипажа. Также он мог застрять в важных электронных деталях снаряжения. Вдобавок легковоспламеняющийся деревянный корпус карандаша повышает риск пожара на борту.

Тогда чем астронавты пишут в космосе?

С 1968 года на борту каждого космического корабля NASA с экипажем есть специальная антигравитационная ручка Fisher Space Pen. Ее разработал Пол Фишер. В стержне такой ручки используется чернильный картридж, находящийся под давлением азота, что позволяет использовать ее даже в условиях невесомости.

Хлеб

По той же причине, почему на борту космического аппарата нежелательны карандаши, хлеб тоже находится там под запретом. Чистота в условиях невесомости имеет первостепенное значение, а крошки от хлеба нарушают это требование, разлетаясь во все стороны. Кроме того, хлеб имеет короткий срок хранения.

Из чего тогда астронавты делают себе бутерброды?

Утренний сэндвич с арахисовым маслом и желе вполне доступен и на борту МКС. Просто вместо обычного хлеба астронавт будет есть его на тортилье – тонкой лепешке, типичной для мексиканской кухни. Такой тип хлеба производит минимальное количество крошек.

Газированные напитки

Казалось бы, какие проблемы может создать в невесомости жидкость с пузырьками углекислого газа? На самом деле большие. Из-за микрогравитации растворенный углекислый газ в таких напитках не отделяется и не поднимается вверх, как на Земле. И вместо того, чтобы после употребления напитка выйти через нос, он может вызвать у астронавтов симптомы, похожие на рефлюкс. А лечить его на космическом корабле очень непросто. К тому же капли напитка могут начать свободно летать по борту корабля, что опасно. Так же и банки или бутылки с газированными напитками не являются полезным грузом, поэтому их брать с собой не рекомендуется.

А как быть, если в космосе захочется минералка или колы?

Вместе с астронавтами в полет отправляют воду, потому что это вопрос их выживания. Если им уж очень захочется придать ей определенный вкус, они могут воспользоваться специальными сублимированными смесями, которые можно растворять в воде. А вот цельное молоко и алкоголь на борт брать не разрешают, потому что они содержат вещества, которые могут повредить оборудование корабля.

Соль и перец

Любые приправы – источник опасных мелких частиц. Случайно просыпавшись, они начинают свободно передвигаться по кораблю, могут залетать в электронику, забивать воздухоочистители и повреждать фильтры. Поэтому их брать с собой в обычном формате не позволено.

Так что делать, если блюдо астронавта недосолено?

Для таких случаев загружают на корабль небольшое количество соли и перца в жидкой форме. Но и ими злоупотреблять не рекомендуют.

Мороженое

Даже в земных условиях мороженое способно легко создать большой беспорядок. Но здесь мы его можем убрать в считанные минуты, в то время как в космосе он становится источником больших проблем и опасностей. Вдобавок продукт имеет небольшой срок хранения.

Выходит, что до конца полета никакого эскимо?

На самом деле нет. Космическое мороженое существует. Это сублимированный продукт, который не нуждается в холодильнике и не тает. В первый раз его отправили в полет с участниками миссии "Аполлон-7" в 1968 году. Однако он не имел успеха у астронавтов из-за отсутствия вкуса и рассыпчатого состава. По иронии судьбы, мороженое космонавтов стало популярным на Земле, особенно в научных музеях и сувенирных магазинах по всему миру.

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