Будете платить значительно меньше: какие электроприборы следует выключить из розетки

Экономия электроэнергии начинается не с дорогих решений, а с внимательного отношения к бытовым мелочам. Многие приборы в доме потребляют ток даже тогда, когда кажется, что они выключены. Такое скрытое использование электроэнергии часто называют "фантомным" или "вампирским" потреблением.

Оно незаметно ежедневно, но ощутимо в платежках в конце месяца. Особенно это актуально в период роста тарифов. Понимание того, какие устройства стоит отсоединять от розетки, поможет существенно сократить расходы.

Что такое "фантомное" потребление электроэнергии

Даже в режиме ожидания бытовая техника продолжает использовать ток для поддержки индикаторов, часов или быстрого запуска. В масштабах одного прибора это незначительные цифры, но вместе они формируют ощутимую часть счета за электроэнергию. Чаще всего "энергию впустую" потребляют устройства, которые постоянно остаются подключенными к сети. Именно поэтому регулярное выключение техники из розетки является одним из самых простых способов сбережения.

Зарядные устройства и электроника

Зарядки для телефонов, ноутбуков и планшетов потребляют ток даже без подключенного гаджета. То же самое касается телевизоров, особенно смарт-моделей, а также компьютеров, мониторов, принтеров и сканеров. Все эти устройства часто остаются в режиме ожидания, продолжая расходовать электроэнергию. Отключение их от розетки или использование удлинителей с кнопкой отключения помогает быстро решить проблему.

Кухня

Микроволновые печи, кофеварки, тостеры и другая мелкая кухонная техника часто имеют дисплеи или внутренние таймеры, которые работают постоянно.

Домашние системы

Домашние развлекательные системы — игровые консоли, проигрыватели и аудиосистемы — также потребляют электроэнергию даже без активного использования. Отдельное внимание стоит обратить на кабельные приставки и устройства с функцией записи, которые могут работать круглосуточно. Выключение их во время длительного отсутствия дает заметный эффект.

Обогреватели

Электрообогреватели и портативные кондиционеры относятся к наиболее энергозатратным приборам, поэтому их обязательно нужно отключать от сети, когда они не используются.

Ванная комната

То же самое касается стиральных и сушильных машин, особенно старых моделей. В ванной комнате фены, электробритвы и выпрямители для волос продолжают потреблять ток, оставаясь в розетке.

Не стоит забывать и об электроинструментах в гараже или кладовке, которые также могут создавать лишнюю нагрузку на сеть.

Компьютеры и офисная техника

Настольные ПК, мониторы, принтеры или сканеры часто остаются в ожидании. В конце дня лучше отключать все или использовать "умный" удлинитель, который автоматически выключает периферию.

Освещение

Декоративная подсветка, гирлянды и ночники часто работают часами без реальной надобности. Переход на светильники с датчиками движения или своевременное выключение освещения позволяет уменьшить расходы без ущерба для удобства.

В целом контроль за тем, что подключено к розеткам, формирует полезную финансовую привычку. Регулярное отключение лишних приборов не только снижает счета за электроэнергию, но и делает дом более безопасным и энергоэффективным.

