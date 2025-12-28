Больше не будет: с какими гаджетами Apple попрощалась в 2025 году

Каждый год Apple представляет новые устройства, которые задают тренды для всей индустрии. В то же время технологический прогресс не оставляет шансов более старым моделям – то, что еще вчера считалось флагманом, быстро теряет актуальность.

Видео дня

Именно поэтому компания регулярно снимает с производства предыдущие поколения гаджетов. Эксперты рассказали, с какими гаджетами Apple попрощалась в 2025 году.

Пять моделей iPhone

В 2025 году компания существенно обновила линейку смартфонов, и это автоматически означало конец для нескольких предыдущих моделей. Прежде всего речь идет об iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max – флагманах прошлого поколения с большими дисплеями, мощным чипом A18 Pro и улучшенными батареями. Apple традиционно не оставляет "Pro"-модели старших поколений в продаже, как только появляется новый флагман.

Кроме того, компания полностью отказалась от линейки iPhone Plus. Эти смартфоны предлагали большой экран без "профессиональных" функций за более доступную цену, но с выходом iPhone 17 Air концепция изменилась. Новинка сделала ставку не на размер дисплея, а на тонкий и легкий корпус, пожертвовав частью производительности. Таким образом Apple фактически закрыла целую подлинейку смартфонов.

iPad 10

iPad 10, представленный в 2022 году, сняли с продажи после выхода iPad 11. Главная разница – переход с чипа A14 Bionic на A16, что дало ощутимый прирост производительности, особенно в играх и сложных вычислениях. Именно это сделало новый планшет единственным в линейке с поддержкой Apple Intelligence. В то же время для владельцев iPad 10 причин срочно обновляться немного 3 устройства слишком похожи. Очевидно, Apple просто не видела смысла продавать два почти идентичных планшета.

Apple Watch

2025 год стал годом перемен и для смарт-часов. Apple Watch Series 10 уступили место Series 11, которые получили улучшенное стекло Ion-X, немного лучшую автономность и поддержку 5G.

Также компания сняла с производства Apple Watch SE второго поколения, заменив их SE 3, а еще 4 Apple Watch Ultra 2, которые уступили место Ultra 3. Последние получили заметные обновления: новый чип S10, яркий дисплей, более быструю зарядку и значительно лучшую автономность. Именно Ultra 3 стал одним из самых ощутимых апгрейдов года.

Два MacBook Air и два Mac Studio

В марте 2025 года Apple одновременно сняла с продажи MacBook Air на M2 и MacBook Air на M3 после выхода новой модели с чипом M4. Новые M4-версии сохранили те же ценники, что и старые M2, а производство M3 было слишком дорогим.

В тот же день компания попрощалась с Mac Studio на M2 Max и M2 Ultra. Их заменили новые конфигурации, где базовой профессиональной моделью стал M4 Max, а флагманом 5 M3 Ultra. Старые версии просто потеряли смысл в новой иерархии производительности.

AirPods Pro 2

Среди аксессуаров наиболее заметной потерей стали AirPods Pro 2, которые в сентябре 2025 года заменили AirPods Pro 3. Новинка сохранила ту же цену, но предложила лучшую шумоизоляцию, более длительное время работы и обновленные амбушюры.

В то же время не обошлось без споров: появились сообщения о дискомфорте и даже травмировании ушей у некоторых пользователей. Официальных заявлений по этому поводу Apple пока не делала, но это не помешало компании окончательно снять предыдущую модель с продажи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие новые гаджеты выпустит Apple в 2026 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.