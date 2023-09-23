Астрономы впервые сфотографировали экзопланету в иерархической четверной системе

Массивная планета, в 15 раз больше гиганта нашей Солнечной системы – Юпитера, была обнаружена в окружении еще трех тел. Экзопланета была найдена в звездной системе под названием HIP 81208, расположенной примерно в 480 световых годах от Земли.

Об открытии рассказывается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics. Увидеть далекую экзопланету удалось благодаря наблюдениям через "Очень большой телескоп" (VLT) Европейской южной обсерватории, расположенной в Чили.

HIP 81208 давно известна астрономам. В центре системы находится голубовато-белая звезда HIP 81208 A. Ее размер почти в 3 раза больше нашего Солнца. Рядом также находятся красный и коричневый карлики, которые соответственно в 8 и 15 раз меньше нашего светила.

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При этом если другие объекты системы были обнаружены ранее, то увидеть экзопланету удалось только благодаря VLT. Телескоп сделал достаточно подробный снимок системы, чтобы астрономы смогли заметить на нем четвертый объект в системе – тело планетарной массы, вращающееся вокруг красного карлика.

Как удалось установить, газовый гигант имеет радиус, который лишь чуть больше самой большой планеты Солнечной системы – Юпитера, но его масса в 14,8 раз больше.

В блоге Европейской южной обсерватории объясняют, что HIP 81208 в каком-то смысле уникальна и называют ее "иерархической четверной системой" – с двумя звездами и двумя меньшими телами, вращающимися вокруг каждой из них.

Ученые рассказали, что масса новооткрытой экзопланеты указывает на то, что она находится на границе между планетой и коричневым карликом, представителей которых часто называют "несостоявшимися звездами". Такие карлики слишком малы, чтобы поддерживать ядерный синтез в своих ядрах, как это делают типичные звезды, но все еще слишком велики, чтобы их можно было назвать планетами.

Открытие экзопланеты было сделано благодаря инструменту VLT для исследования экзопланет SPHERE. Эта технология позволяет ученым искать экзопланеты не благодаря косвенным методам, например измеряя "колебания" звезд-хозяев, а непосредственно снимая системы.

HIP 81208 представляет собой первую иерархическую четверную систему, которую удалось сфотографировать непосредственно.

Изучение этого небесного квартета поможет астрономам понять, как формируются и эволюционируют такие сложные системы, а также предоставит физикам данные о теоретически сложной динамике комбинаций многих тел.

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