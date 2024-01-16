Астрономы обнаружили гигантскую космическую структуру: она нарушает законы космологии

На расстоянии около девяти миллиардов световых лет от Земли скрывается так называемая космическая мегаструктура в форме огромного кольца. Она настолько велика, что ее существование просто невозможно и бросает вызов нашему пониманию Вселенной.

Видео дня

Об этом говорится в исследовании, подробности которого рассказывает The Guardian. Неопубликованное исследование было представлено на ежегодном собрании Американского астрономического общества.

Структура, известная как "Большое кольцо", имеет удивительные 1,3 миллиарда световых лет в диаметре. По оценкам ученых, вся наблюдаемая нами Вселенная имеет 94 миллиарда световых лет, а самая большая из известных галактик имеет "всего" 16 миллионов световых лет в поперечнике.

"Согласно современным космологическим теориям, мы не думали, что структуры такого масштаба возможны. Мы могли бы ожидать, возможно, одну чрезвычайно большую структуру во всей нашей наблюдаемой Вселенной", – заявила куратор исследования, астроном из Университета Центрального Ланкашира в Англии.

Ранее ей удалось открыть и другую космическую мегаструктуру, получившую название "Гигантская дуга".

Несмотря на то, что таких структур не может быть много, ученые видят совсем другое. Наибольшей и заметной из таких структур является Большая Стена Геркулеса – Северной Короны – суперструктура из галактик, которая, как полагают, имеет 10 миллиардов световых лет в поперечнике.

Эти мегаструктуры нарушают так называемый космологический принцип, согласно которому вселенная в больших масштабах должна быть однородной. Исходя из этого понимания, не должно существовать ничего более 1,2 миллиарда световых лет в поперечнике, поскольку, среди других причин, Вселенная недостаточно стара для их формирования.

Чтобы найти "Большое кольцо", Лопес проанализировала данные о квазарах в Sloan Digital Sky Survey. Эти яркие объекты помогли обнаружить далекие и скрытые галактики. Затем Лопес применила к этим галактикам статистический алгоритм для выявления потенциальных структур, получив данные о "Большом кольце".

Лопес признает, что самого по себе этого открытия недостаточно, чтобы перевернуть наше понимание космологии, но астрономы не могут вечно игнорировать существование этих мегаструктур.

"Эти странности продолжают прятать под ковер, но чем больше мы находим, тем больше нам придется столкнуться с тем, что, возможно, наша стандартная (космологическая) модель нуждается в переосмыслении", – сказала Лопес.

Она предостерегает, что современная космология "как минимум, неполная", но не исключен вариант, что "нам нужна совершенно новая теорема космологии".

Ранее OBOZ.UA рассказывал об "идеальном" взрыве в космосе, который не имеет смысла и противоречит законам физики.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.