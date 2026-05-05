Apple Watch может отслеживать показатель здоровья, о котором вы даже не знали

"Умные" часы Apple Watch хоть и довольно компактный гаджет, все же в своем корпусе прячут множество датчиков. Вероятно, чаще всего вы пользуетесь пульсометром, который следит за сердцебиением, также в устройстве есть глубиномер и датчики температуры воды. Но один довольно полезный сенсор вы могли упустить из виду.

Видео дня

Как пишет издание BGR, речь идет о датчике внешнего освещения. В других устройствах Apple, таких как iPhone и iPad, он предназначен для автоматической регулировки яркости экрана в зависимости от уровня окружающей освещенности. Но в часах Apple Watch этот датчик тоже помогает следить за здоровьем. Вместо того, чтобы только управлять яркостью, он отслеживает, сколько дневного света вы получаете.

Как вы уже наверняка знаете, солнечный свет – это самый дешевый и самый простой способ улучшить свое физическое состояние. Он помогает вырабатывать витамин D, поддерживает здоровье глаз, регулирует циркадные ритмы для здорового сна и даже способен быть полезным при определенных психологических расстройствах. Именно поэтому важно знать, получаете ли вы достаточную суточную норму – и ваши Apple Watch могут помочь именно в этом благодаря функции "Время при дневном свете" (Time in Daylight).

Общее время пребывания на свету автоматически синхронизируется с часов в приложение "Здоровье" (Health) на вашем iPhone. Вот как просмотреть эти данные:

Откройте приложение "Здоровье" на своем мобильном устройстве. Нажмите на значок поиска в нижнем правом углу. В разделе "Категории здоровья" перейдите к пункту "Другие данные" (Other Data). Выберите "Время при дневном свете" (Time in Daylight).

Если вы управляете часами члена семьи, например ребенка, вы также можете проверить количество часов пребывания на солнце в своем приложении. Просто перейдите во вкладку "Общий доступ" (Sharing) вместо поиска. Там вы увидите общее количество минут, которое ребенок провел под солнечными лучами. Нажмите на временную шкалу вверху, чтобы проверить данные за день, неделю, месяц, последние шесть месяцев или за год. Исследования показывают, что по крайней мере 10 минут пребывания на солнце в день способны заметно укрепить здоровье, поэтому посмотрите, хватает ли света вам.

Если же вам не нравится эта недооцененная функция, вы можете отключить ее в настройках Apple Watch. Для этого перейдите в главное меню "Настроек" на часах, выберите "Приватность и безопасность", далее – "Здоровье". Затем выберите "Время при дневном свете" и просто отключите этот параметр.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие неожиданные 5 малоизвестных функций имеют наушники Air Pods.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.