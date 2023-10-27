Аппарат NASA сфотографировал жуткое лицо в атмосфере Юпитера. Фото

Исследователь космоса заметил похожий на причудливое лицо необычный узор в грозовых облаках на самой большой планете Солнечной системы – Юпитере. На обнародованном фото создается впечатление, что планета имеет огромное жуткое лицо.

Находку на снимках космического аппарата NASA Juno обнаружил астроном-любитель Владимир Тарасов. На причудливое лицо обратили внимание и в космическом агентстве США.

"Как раз на Хэллоуин миссия NASA Juno обнаружила жуткое "лицо" на Юпитере", – говорится в сообщении NASA.

Снимок был сделан 7 сентября 2023 года, когда Juno совершал 54-й близкий пролет мимо Юпитера. На фото изображена область в северном регионе гигантской планеты, которая называется Jet N7. Причудливое лицо на снимке имеет четко выраженные глаза, нос и рот.

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На самом же деле, изображение показывает турбулентные облака и бури вдоль терминатора Юпитера, линии, разделяющей дневную и ночную стороны планеты. Особый угол падения солнечного света позволяет увидеть сложную топографию объектов в этом регионе. Ученые изучают его, чтобы лучше понять процессы, происходящие в атмосфере Юпитера.

Конечно же, у Юпитера нет никакого лица, а то, что наши глаза воспринимают как таковое – просто визуальный фокус, который имеет научное название – парейдолия. Это эффект, заставляющий наблюдателей видеть лицо или другие узоры в значительной степени случайных формах.

Изображения Юпитера часто показывают планету якобы покрытой гладким мрамором, хотя внимательные наблюдатели увидят смесь бурных облаков, имеющих вершины и впадины, которые определенным образом похожи на горные хребты.

Благодаря своему закрученному и постоянно меняющемуся виду облака Юпитера часто создают красивые узоры и формы, в том числе и странные лица.

На момент получения изображения Juno находился на высоте около 7700 км над облачными вершинами Юпитера, на широте около 69 градусов северной широты.

Juno ("Юнона") – космический зонд NASA, вращающийся вокруг Юпитера. Он был построен компанией Lockheed Martin и эксплуатируется лабораторией реактивного движения NASA. Космический аппарат был запущен в августе 2011 года.

Juno изучает Юпитер, его гравитационное и магнитное поля, а также полярную магнитосферу. Он также ищет подсказки о том, как сформировалась планета, в частности, имеет ли она каменистое ядро.

Это второй космический аппарат на орбите Юпитера после ядерного орбитального аппарата Galileo, вращавшегося вокруг планеты с 1995 по 2003 год.

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