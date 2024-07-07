Актуально для отключения света: как заряжать телефон, чтобы сохранить батарею

В Украину вернулись отключения света, а значит, вопрос зарядки мобильных устройств стал как никогда актуальным. В таких условиях стало понятно, насколько важно держать аккумуляторы гаджетов в хорошем состоянии.

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Наверняка всем знакома проблема, когда смартфон начинает разряжаться невероятно быстро. О том, как ее избежать, рассказал NV.

Если соблюдать простые правила при зарядке смартфона, то можно значительно продлить ему срок службы. Кроме того, аккумулятор будет держать заряд значительно лучше, поэтому при отключении света вы не будете зависеть от наличия павербанка или зарядной станции.

Зарядка до 80% и разрядка до 20%

Раньше когда мобильные телефоны только появились, их рекомендовали разряжать и заряжать всегда полностью, но новейших смартфонов это не касается. После покупки гаджета аккумулятор может без проблем выдержать около 500 полных циклов заряда-разряда, а затем начнет постепенно портиться. Поэтому оптимальным диапазоном для работы литиево-ионной батареи является 20-80%. Тоесть старайтесь не разряжать телефон до нуля и не заряжайте его до 100%, ведь это уменьшает жизненный цикл современных аккумуляторов.

Используйте оригинальные зарядные устройства

Всегда старайтесь заряжать смартфон с помощью оригинального зарядного устройства, шедшего в комплекте с телефоном. Некачественные зарядки могут не только влиять на батарею, но и привести к повреждению телефона.

Избегайте чрезмерного нагревания или переохлаждения

Оптимальная температура для зарядки телефона – это 20 градусов. Однако во время блекаутов трудно поддерживать постоянную температуру в доме, поэтому старайтесь хотя бы не оставлять смартфон заряжаться на солнце.

Также зимой не ставьте устройство на зарядку сразу после пребывания на холоде. Сначала давайте ему согреться при комнатной температуре.

Использование смартфона во время его зарядки

Если нагружать аккумулятор одновременно и зарядкой и разрядкой, это плохо отразится на его емкости в будущем. Лучше оставьте телефон на время зарядки в покое. Тем более, что современные смартфоны поддерживают быструю зарядку и вам не придется долго ждать.

Прерывание зарядки

В действительности частичное заполнение аккумулятора не вредит телефону. Поэтому вы можете снять его зарядки в любой момент.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что делать, если во время отключения света не работает мобильная связь.

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