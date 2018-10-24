В Украине нашли древний клад: что известно о находке

На Житомирщине супруги-пенсионеры нашли на собственном огороде клад XIV-XV века — 90 серебряных чешских монет.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Как предполагают местные жители, монеты принадлежали тогдашнему старосте. По тем временам это были огромные деньги: за одну такую монету можно было купить корову.

Женщина увидела на огороде "синенькие пуговички". Уже дома с мужем они разглядели: это монеты. Вернулись обратно и глазам своим не поверили — в сорняках лежал разбитый кувшин, а рядом — россыпь монет.

Дом пенсионеров расположен на холме, самой высокой точке села. Местные историки предполагают, что здесь на рубеже XIV-XV веков жил местный староста Гроза. И сокровище, вероятно, принадлежало ему.

Найденные монеты — это пражские деньги, которые ходили в Европе, в том числе и в Украине, несколько веков подряд, рассказал телеканалу местный краевед Владимир Лукашенко.

Как говорят специалисты, сегодня одна такая монета стоит от 200 до 300 гривен. Супруги могли оставить клад себе и выручить за них немалые деньги. Впрочем, после размышлений пенсионеры решили передать находку в Коростенский музей. За это супруги не получат ни копейки.

"Что я заработал своими руками, то и есть, а сокровище принадлежит народу", — считает мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австралии обнаружили огромный клад.