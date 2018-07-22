Украинский летчик-истребитель выдал невероятное шоу: в восторге даже Порошенко

Украинский летчик Александр Оксанченко выдал невероятное шоу на международном показе The Royal International Air Tattoo.

Полковник выступил на истребителе Су-27. Соответствующее видео опубликовано на странице президента Украины Петра Порошенко в Facebook.

"Невероятное выступление полковника Александра Оксанченко на Су-27 во время международного авиапоказа The Royal International Air Tattoo вызвало настоящий восторг не только у зрителей, но и у военных пилотов. Украинцы - лучшие", - прокомментировал президент.

Неймовірний виступ полковника Олександра Оксанченка на Су-27 під час міжнародного авіапоказу The Royal International Air Tattoo викликав справжнє захоплення не тільки у глядачів, а й у військових пілотів.



Українці – найкращі!#GloryToUkraine #RIAT2018 pic.twitter.com/EApqVlWVsJ — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 липня 2018 р.

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